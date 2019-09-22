Боевики не выполняют обязательства по ремонту моста в Станице Луганской

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации фиксирует невыполнение незаконными вооруженными формированиями Российской Федерации обязательств, возложенных на них в рамках разведения сил в Станице Луганской. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения №1, а именно, не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с нарукавными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК и не убрано фортификационное сооружение, непосредственно на мосту", - заявили в штабе.

Отмечается, что Украина со своей стороны продолжает ремонтно-восстановительные работы моста через реку Северский Донец.

В частности, сотрудники «Укртрансмист» проводят работы, в районе 7, 8 опоры левой стороны моста, по уложению бетонных плит под фундамент временного моста, установке металлоконструкций под опоры временного моста и работы по усилению полотна технологической дороги от правой части моста.

"Станично-Луганский райавтодор" устанавливает тросовые ограждения.

Также украинская сторона обеспечивает безопасный переход жителей оккупированной территории на подконтрольную украинскому правительству. На месте работают волонтеры и представители Красного Креста.

Напомним, мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный работающий пункт пропуска в Луганской области, который ведет на оккупированную Россией территорию. Движение транспорта по мосту, который был подорван в начале 2015 года, в настоящий момент невозможно. Пеший переход организован по временным деревянным лестницам и настилам.

Летом 2019 года мост в Станице Луганской начали ремонтировать. Были демонтированы фортификационные сооружения и началось разминирование.

Мост в Станице Луганской планируется открыть после ремонта до 27 ноября 2019 года. К 11 октября планируется установить временную обходную переправу.