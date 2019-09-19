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На Борщаговском путепроводе в Киеве, который ремонтируется, рухнул автокран

В результате происшествия никто не пострадал.

На Борщаговском путепровод в Киеве, на котором в конце июня начали ремонт, упал автокран.

Об этом информирует патрульная полиция Киева.

Согласно сообщению, в четверг, 19 сентября, около 17:00 на службу "102" поступило сообщение об опрокидываниии крана.

Фото: патрульная полиция Киева

"На строительстве по адресу улица Семьи Сосниных во время реставрации моста перевернулся кран. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются. Возможны осложнения дорожного движения, предупреждают в полиции.

Борщаговский путепровод расположен на на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский - Святошино. Из-за его ремонта было приостановлено движение скоростного трамвая на Борщаговку. Восстановить его обещают до 30 сентября.

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