В Полтавской области правоохранители задержали членов этнической преступной группировки и ее главаря, уроженца Грузии, известного как "Самвел Донецкий".

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Как рассказал первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль, лидер группировки разыскивался Интерполом за совершении умышленного убийства в Армении. В Украине в 1990-х годах он возглавлял ОПГ в Донецкой области (в частности, в Макеевке), а позже это влияние распространилось на территорию Запорожской и Полтавской областей. Банда Самвела Донецкого "засветилась" и в Киевской области, а также в Одессе.

Участники группировки "специализировались" на рэкете, похищении людей, торговле оружием, угрозах, физических расправах и заказных убийствах, а также ограблении банков. Злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса.

Фото: npu.gov.ua

"Обвиняемый в вымогательстве с пытками в составе и во главе преступной группы, Самвел попал за решетку на 14 лет и был этапирован в Западную Украину. Благодаря связям в нужных органах добился перевода в Запорожскую область. Впоследствии оказался на свободе раньше положенного срока. На сбыте героина он вновь был задержан, но отделался лишь "отсидкой" в СИЗО в течение 3,5 лет. В 2015 году лидер ОПГ вместе со своими боевиками начинает "греметь" на всю Украину, совершая преступление за преступлением", - рассказал Коваль.

Он также отметил, что правоохранителям стало известно о том, что "верхушка" криминального мира вынесла Самвелу "приговор" - казнь, и тот переехал в соседний регион, а место жительства превратил в "крепость, оснащенную всеми возможными средствами защиты".

Тем не менее, в ходе 60-летний организатор преступной группы, его 58-летняя спутница и двое ближайших исполнителей были задержаны. Проведено более 50 санкционированных обысков по месту жительства этих и других фигурантов уголовной группировки. Изъято огнестрельное и холодное оружие, автомобили, деньги, наркотики.

Напомним, 2 августа в Запорожье во дворе собственного дома был убит криминальный авторитет "Петрик".