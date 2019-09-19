Руководство порта заключило договор на 26 млн гривен и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы.

В Одесской области Служба безопасности разоблачила должностных лиц госпредприятия "Морской торговый порт «Южный»" на хищении средств при поставках тепловозов.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Правоохранители установили, что в 2018 году руководство порта заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 млн гривен и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы.

По заключению профильных экспертов, реальная стоимость тепловозов - около 3 млн гривен, поскольку перед поставкой в Украину они были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием. Кроме того, передача тепловозов на баланс порта, которая должна была состояться в октябре 2018 года, до сих пор не осуществлена, а средства госпредприятию не были возвращены.

"Такие противоправные действия привели к снижению конкурентоспособности государственного портового оператора и, как следствие, - уменьшению доходов и отчислений в бюджеты всех уровней", - отметили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

В ходе обысков в Киеве и Одессе в офисных в помещениях коммерсантов, порта и по адресам проживания фигурантов дела правоохранители изъяли документацию, которая подтверждает проведение сделки. Открыто уголовное производство по ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в мае прошлого года сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыск в морпорту "Южный" и провели выемку документов, касающиеся тендеров предприятия с участием ряда компаний в период с 2017-2018 годов.