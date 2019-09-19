В пятницу днем в Киеве возможен дождь, температура до +13 градусов

В пятницу, 20 сентября, в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +11…+13 градусов.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +10…+18 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +1…+6 градусов.В Моршине ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +11…+13 градусов.

В Трускавце ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +11…+13 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +10…+16 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +10…+16 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Харьковской области небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +12…+17 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, только в Одесской области небольшой дождь; днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +13…+19 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +14…+19 градусов.В Ялте ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов.