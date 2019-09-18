В четверг в Киеве до +15, местами дождь

Ночью в столице +6…+8 градусов.

В четверг, 19 сентября, в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +11…+17 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью 0…+5 градусов, днем 0…+5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +10…+17 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +12…+19 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +13…+19 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +15…+21 градус.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +16…+21 градус.

18 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +19...+22 градуса; в Днепре возле Киева +18 градусов.