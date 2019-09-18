Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Около ста люстрированных прокуроров могут возобновить в должности
Около ста люстрированных прокуроров могут возобновить в должности
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Всем освобожденным морякам купили квартиры, они будут жить в одном доме
Всем освобожденным морякам купили квартиры, они будут жить в одном доме
Полиция назвала причину пожара в доме Гонтаревой
Полиция назвала причину пожара в доме Гонтаревой
Атака дронов: Давид и Голиаф
Атака дронов: Давид и Голиаф
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Запорожской области застрелили замглавы Акимовской громады

Преступник бросил и сжег свой автомобиль.

В Запорожской области застрелили замглавы Акимовской громады
Фото: 0619.com.ua

В поселке Акимовка Запорожской области утром 18 сентября застрелили заместителя главы местной громады Дмитрия Кириллова.

Об этом сообщили местные СМИ.

По информации сайта "0619", 42-летнего чиновника, который занимался гуманитарными вопросами, убили возле входа в поселковый совет. После того, как Кириллов упал на землю, преступник сделал в него несколько выстрелов в упор.

Убийство произошло на глазах многочисленных свидетелей.

По данным агентства УНИАН, преступник скрылся на автомобиле Daewoo Lanos. Правоохранители нашли машину недалеко от места убийства, она была сожжена.

Акимовская ОТГ объединяет 32 населенных пункта, ее население составляет 24 тысячи человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также