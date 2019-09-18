В Запорожской области застрелили замглавы Акимовской громады

В поселке Акимовка Запорожской области утром 18 сентября застрелили заместителя главы местной громады Дмитрия Кириллова.

Об этом сообщили местные СМИ.

По информации сайта "0619", 42-летнего чиновника, который занимался гуманитарными вопросами, убили возле входа в поселковый совет. После того, как Кириллов упал на землю, преступник сделал в него несколько выстрелов в упор.

Убийство произошло на глазах многочисленных свидетелей.

По данным агентства УНИАН, преступник скрылся на автомобиле Daewoo Lanos. Правоохранители нашли машину недалеко от места убийства, она была сожжена.

Акимовская ОТГ объединяет 32 населенных пункта, ее население составляет 24 тысячи человек.