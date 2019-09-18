Еврейская конфедерация Украины встревожена серией актов вандализма, - Ложкин

"Речь может идти об антисемитской организации, что делает ситуацию опасной для украинских евреев".

Спустя всего два дня после осквернения памятника жертвам Холокоста в Николаеве, которое произошло 15-го сентября, аналогичное преступление было совершено сегодня в Кировоградской области.

Почерк вандалов абсолютно идентичен, вплоть до текста писем с угрозами в адрес евреев , которые они оставили на местах преступлений. Подобный характер действий вандалов может говорить о действиях антисемитской организации. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

«Учитывая идентичные письма, речь может идти об антисемитской организации, что делает ситуацию опасной для украинских евреев, поскольку антисемитские организации редко останавливаются на осквернении памятников», - написал Борис Ложкин.

ЕКУ уже выступила с заявлением, в котором высказывается крайняя обеспокоенность происходящим. «Мы призываем правоохранителей подойти к вопросу обнаружения преступников максимально ответственно», - говорится на сайте ЕКУ.

Еврейская конфедерация также обратилась к гражданам Украины с просьбой оказать помощь правоохранителям: «Фиксируйте действия вандалов и сообщайте в правоохранительные органы или в Еврейскую конфедерацию Украины по телефону (044) 584 49 53».

Ранее Борис Ложкин уже сообщал, что с начала года было открыто 11 уголовных дел, связанных с антисемитизмом.