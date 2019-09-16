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В Николаевской области неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста (обновлено)

На месте преступления оставили записку в которой упомянули Зеленского.

В Николаевской области неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста (обновлено)
Памятник жертвам Холокоста в Богдановке
Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

В Богдановке Николаевской области неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста.

Об этом сообщил в фейсбуке директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В Богдановке (Николаевская область) на месте массового убийства 54 тысяч евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку в которой упомянули Зеленского, Червоненко и меня: "Опомнитесь, ж*ды остановитесь, ибо продажа украинской земли быстро приведёт вас к Холокосту", - написал он.

Обновление. Полиция открыла два уголовных производства по факту повреждения памятника, сообщается на сайте НПУ.

Так, одно производство открыт по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса (осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, сооруженного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны), а второе - по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Напомним, в конце августа в Николаевской области вандалы выцарапали свастику на памятнике жертвам Холокоста.

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