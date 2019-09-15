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Минимальная зарплата в следующем году составит 4723 гривны

Госбюджет на 2020 год предусматривает увеличение минималки на 550 гривен.

Минимальная зарплата в следующем году составит 4723 гривны
Фото: gregorylee/Depositphotos

Минимальная заработная плата в 2020 году вырастет на 550 гривен и составит 4723 гривны. Об этом во время брифинга в воскресенье сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает УНН.

"Минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет, увеличивается на 550 гривен. И будет составлять по состоянию на 1 января 2020 - 4723 гривны. Это соответствует показателям роста. И мы считаем, что больший рост этой цифры не соответствовал бы росту производительности. А наша главная задача - экономический рост, в том числе благодаря росту производительности", - сказала Маркарова.

Напомним, с 1 января 2019 года минимальная зарплата в Украине выросла до 4173 гривен. В 2018 году она составляла 3723 гривны.

При этом средняя зарплата украинцев в конце прошлого года превысила 9 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что во Всемирном банке посоветовали Украине притормозить рост минималки, поскольку оно происходит без увеличения производительности.

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