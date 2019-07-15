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Во Всемирном банке посоветовали Украине притормозить рост минималки

Повышение зарплат происходит без увеличения производительности.

Во Всемирном банке посоветовали Украине притормозить рост минималки
Фото: Корреспондент.net

Экономист представительства Всемирного банка Анастасия Головач заявила, что Украина должна притормозить рост минимальной зарплаты.

"В 2017-м МЗП фактически удвоили, а в 2018-м, если не ошибаюсь, увеличили еще на 30%. Вдобавок к этому и учителя, и врачи получили дополнительные секторальные надбавки. В результате заработная плата в госсекторе как процент от ВВП выросла с 9,6 в 2016 году до 11 - в 2018-м (это с учетом зарплат в секторе высшего образования). Если сравнивать с сопоставимыми европейскими странами, то и 9,6% - это много, а 11 - это очень много. С одной стороны, на эти расходы идут средства, которые могли бы инвестироваться в инфраструктуру, а с другой - они формируют спрос в тех секторах, которые не могут обеспечить нам устойчивый экономический рост и частично являются факторами давления на инфляцию", - сказала Головач в интервью ZN.ua.

По ее словам, рост зарплат без повышения производительности труда приводит к негативным последствиям для экономики.

"С одной стороны, у государства нет свободных средств для инвестиций в экономику, а с другой - стоимость средств для бизнеса также будет увеличиваться, ограничивая и их инвестиции. Поэтому сейчас очень важно остановить стремительный рост МЗП до того момента, пока не будут завершены основные структурные реформы в экономике. Кроме того, какие-либо повышения заработных плат и надбавок в государственном секторе сейчас тоже нежелательны, поскольку в результате они приведут к негативным последствиям для экономического роста", - сказала Головач.

Представитель ВБ подчеркнула, что она не имеет в виду полное прекращение роста зарплат.

"Мы говорим о том, что они должны повышаться согласно темпам роста производительности труда. Например, если будет реализована реформа в системе здравоохранения, уменьшится число учреждений, оптимизируется количество персонала, возрастут качество услуг, производительность, то, соответственно, появится возможность повысить оплату труда в секторе. Пока это не произошло, нужно тщательно контролировать темпы увеличения заработных плат... В сфере образования, по нашим подсчетам, средняя заработная плата относительно средней оплаты труда людей с высшим образованием в Украине уже превышает аналогичный показатель в более зажиточных европейских странах. Фактически уровень оплаты труда (зарплата плюс все существующие надбавки) уже не такой низкий, и ее дальнейшее повышение должно быть четко привязано к увеличению производительности", - сказала Головач.

Напомним, с 1 января минимальная зарплата в Украине выросла до 4173 гривен.

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