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США вводят антидемпинговые пошлины на трубы Пинчука

Американцы отказались продлевать договор, позволявший пять лет избегать пошлины.

США вводят антидемпинговые пошлины на трубы Пинчука

Министерство торговли США отменило подписанное в июле 2014 года соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении труб группы "Интерпайп" Виктора Пинчука в обмен на ценовые обязательства по уровню поставок.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Федеральный реестр США.

Действие соглашения прекращается. Американские власти также издают приказ о введении пошлин на некоторые виды трубной продукции "Интерпайпа" с 10 июля и отменяет административный пересмотр соглашения.

Договор с "Интерпайпом" был подписан 10 июля 2014 года по результатам антидемпингового расследования на три года. Срок действия истекал 10 июля 2017 года, но соглашение было продлено еще на год, а потом еще на год.

В рамках соглашения "Интерпайп" продавал нефтегазовые трубы по справедливым рыночным ценам – минимальные цены на такую продукцию согласовывает Минторг США. Соглашение позволяло избежать демпинга цен и приостанавливало действие пошлины в размере 7,47%, введенной по итогам антидемпингового расследования против ряда стран-импортеров стальных труб, в том числе Украины.

7 декабря 2018 года "Интерпайп" запросил продление еще на пять лет, до 10 июля 2024 года.

Американские производители United States Steel Corporation, Vallourec Star, LP, TMK IPSCO и Welded Tube USA Inc выступили против запроса "Интерпайпа".

10 июля 2019 года Минторг США уведомил "Интерпайп" о своем решении не продлевать соглашение.

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