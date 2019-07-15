Он взломал коды нацистов, а после войны был осужден за гомосексуализм.

Фото: bankofengland.co.uk

Банк Англии решил разместить на новой купюре в 50 фунтов портрет математика Алана Тьюринга, который разгадал коды нацистов во время Второй мировой войны.

Об этом пишет BBC.

Новая купюра будет выпущена в обращение к концу 2021 года и будет, как и все новые деньги, выпускаемые Банком Англии, не бумажной, а полимерной.

Этот номинал меньше всего используется в обращении и пользуется популярностью на черном рынке.

На имеющихся ныне в обращении 50-фунтовых банкнотах изображены отцы английской Индустриальной революции - создатели парового двигателя Джеймс Уатт и Мэттью Боултон

"Алан Тьюринг был выдающимся математиком, и его работа значительно повлияла на нашу сегодняшнюю жизнь", - объяснили свой выбор в Банке Англии.

"Он был отцом компьютерных наук и искусственного интеллекта, а также героем войны. Вклад Алана Тьюринга во многих областях был революционным. Тьюринг - гигант, на плечах которого стоят многие в наши дни", - заявил управляющий Банка Англии Марк Карни.

Работа Алана Тьюринга в годы Второй мировой войны позволила командованию союзных войск получить доступ к секретным донесениям с флота нацистской Германии. Тьюринг раскрыл код немецкой шифровальной машины "Энигма".

В 1952 году Тьюринг был арестован за встречи с 19-летним юношей и осужден по уголовному делу за гомосексуальность. Он добровольно прошел химическую кастрацию. В 2013 году королевским указом он был помилован посмертно.

В 2014 году в прокат вышел фильм "Игра в имитацию" о Тьюринге. Главную роль в нем исполнил Бенедикт Камбербэтч.