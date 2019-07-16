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Цена электроэнергии для небытовых потребителей снизится с августа, - глава НКРЭКУ

"Снижение цены произойдет в следствии пересмотра тарифа оператора системы передачи".

Цена электроэнергии для небытовых потребителей снизится с августа, - глава НКРЭКУ
Фото: EPA/UPG

С 1 августа 2019 г. произойдет снижение стоимости электроэнергии для небытовых потребителей. Об этом в ходе круглого стола в комитете Верховной Рады по ТЭК заявила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, сообщают "Українські новини".

По ее словам, снижение цены произойдет в следствии пересмотра тарифа оператора системы передачи (ОСП), утвержденного комитетом 12 июля.

"После старта работы нового рынка электроэнергии энергосистема, работая в штатном режиме, перерывов в энергопоставке не происходило, потребители не заметили ухудшения качества поставки. При этом, заработали все сегменты нового рынка", - отметила Кривенко, добавив, что цена, сложившаяся на рынке электроэнергии, является самой низкой в Европе. 

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

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