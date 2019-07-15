Суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского

Речь о земельных участках, нежилых и офисных помещениях в разных регионах Украины.

Печерский районный суд Киева 5 июля постановил снять арест с 415 объектов недвижимости Игоря Коломойского, удовлетворив ходатайство компании "Приватофис".

Об этом пишет издание "Финбаланс" со ссылкой на решение суда.

Речь идет о земельных участках, нежилых и офисных помещениях в разных регионах Украины, арест на которые был наложен этим же судом в апреле 2017 года в рамках дела о кредите Приватбанка, выданного этой компании.

Суд решил, что в отношении "Приватофиса" "не может быть применена мера уголовно-правового характера по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, в том числе, конфискация", а "арест был наложен без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества, на которое был наложен арест, с размером ущерба, причиненного уголовным правонарушением".

Напомним, что в апреле 2019 года украинские суды приняли сразу три судебных решения в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

18 апреля Окружной админсуд признал незаконной национализацию банка, 19 апреля он же отменил решение о списке инсайдеров Приватбанка, а 20 апреля Печерский суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования.

Приватбанк перешел в госсобственность 21 декабря 2016 года. Государство получило 100% в его капитале и потратило десятки миллиардов гривен на его докапитализацию.

По оценке Национального банка, весь корпоративный портфель Приватбанка перед национализацией составляли инсайдерские кредиты, то есть выданные структурам, связанным с бывшими акционерами, основные из которых - это Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.