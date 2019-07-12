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Зеленский договорился о строительстве нового терминала в аэропорту своего родного города

"Люди будут готовы ехать в Кривой Рог, пока в Днепре будет реконструкция аэропорта".

Зеленский договорился о строительстве нового терминала в аэропорту своего родного города
Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область
Фото: Пресс-служба Зеленского

Президент Владимир Зеленский договорился с мэром Кривого Рога Юрием Вилкулом о строительстве нового терминала международного аэропорта "Кривой Рог". Об этом он сообщил в пятницу в Криворожском национальном университете во время конференции по вопросам экологической ситуации.

"Мы договорились о том, что будем инициировать реконструкцию аэропорта в Днепре. Там проблема в полосе, реконструкция будет идти 2 года. У вас есть полоса. Люди будут готовы ехать в Кривой Рог, пока в Днепре будет реконструкция аэропорта. Вы можете найти деньги в родном городе? Собрать предпринимателей? Постройте, пожалуйста, аэропорт, стыдно", - обратился Зеленский к Вилкулу.

Зеленский отметил, что аэропорт "Кривой Рог" сейчас похож на скворечник. Вилкул поддержал идею Зеленского о строительстве нового терминала.

Население Кривого Рога составляет 629 тыс. человек, это родной город Зеленского, там живут его родители.

Напомним, ранее в ходе этой поездки Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым о его отставке в случае срыва срока открытия моста 14 сентября.

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Источник: "Украинские новости"
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