Защита от "приватовцев" по "Укрнафте" обошлась Украине в $24 млн, - СМИ

Министерство юстиции Украины 3 июля заключило соглашение с международной юридической фирмой "Latham & Watkins (London) Llp" (Великобритания) о юридических услугах на $ 48,2 млн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на информацию в системе "Прозорро".

Отмечается, что в этом году фирма будет представлять Украину в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) по делу №SCC V 2015/092 по искам миноритарных акционеров ОАО "Укрнафта" - кипрских компаний "Littop Enterprises Limited", "Bridgemont Ventures Limited" и "Bordo Management Limited", связанных с группой "Приват".

Сумма исковых требований составляет около $5 млрд. Первый раунд устных слушаний состоялся этого апреля, а второй назначен на октябрь. Окончательное решение будет вынесено не ранее 2020 года.

Всего с 2015 года Минюст заключил сделок по этому делу с "Latham & Watkins (London) Llp" на сумму $ 20,8 млн. Также юруслуги по этому делу оказывает другая фирма "Hogan Lovells" (Великобритания), с которой Минюст с 2017 года подписал два соглашения на $ 27,5 млн.

Таким образом, всего на юруслуги обоим подрядчикам отписали $23,56 млн.

Самыми дорогими являются услуги партнеров "Latham & Watkins (London) Llp" Себастьяна Зеельмана-Еггеберта и Чарльза Клэйпула - $1085 в час. Это почти соответствует их прошлогодним почасовым ставкам, которые составили $1045.

Юридические услуги исполнителя обойдутся в $ 1,34 млн. Остальные пойдет третьим лицам: $1,87 млн - экспертам "Fountain Court Chambers", $545 тыс - барристером по международному публичному праву, $558 тыс. - экспертам, $361 тыс - киевскому ООО "Юридическая фирма Саенко Харенко" Михаила Харенко, Игоря Сухомудренка и Владимира Саенко.

На технические расходы уйдет еще $145 тыс.

Напомним, в апреле Арбитражный суд ООН вынес решение взыскать с России в пользу компании "Укрнафта" $44,4 млн компенсации за экспроприацию имущества в Крыму.