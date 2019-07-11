​"Нафтогаз" на встрече с Зеленским снизил цену на газ для населения на июль на 10,4%

Президент Владимир Зеленский 11 июля встретился с представителями НАК "Нафтогаз" и Министерства энергетики и угольной промышленности, чтобы обсудить ситуацию на энергетическом рынке страны и возможности для снижения цены на газ для населения.

Об этом сообщается на сайте президента.

Представитель Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус отметил, что на энергетических рынках Украины существует проблема монополизации, что не позволяет потребителям и украинской экономике пользоваться конкурентной ценой на соответствующие ресурсы. Но есть случаи, когда потребители выигрывают от тенденций конкурентных рынков. В качестве примера он привел недавнюю ситуацию с нефтепродуктами.

"Мы провели мониторинг и увидели, что оптовые цены существенно снизились, а АЗС не отреагировали. Мы обратили на это внимание, АЗС прислушались и снизили цену примерно на 1 грн. То есть 7 млн автомобилистов получили снижение стоимости, а это экономия около 1 млрд грн в месяц на нефтепродуктах", - пояснил Герус.

В то же время актуальным вопросом для потребителей остается цена на газ и электроэнергию. По словам Геруса, за последние месяцы произошло снижение цены на газ и есть предпосылки для дальнейшего удешевления уже в июле, а суммарное сокращение цены газа за май-июль составит около 21%.

Присутствовавший на встрече руководитель интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрей Фаворов заявил, что сейчас на европейском газовом рынке увеличился объем газа за счет предложения российского и американского сжиженного топлива, что способствует снижению оптовых цен. И, соответственно, Украина увеличила закупку этого энергоресурса, который закачивает в подземные хранилища, - уже есть 14,2 млрд кубометров, а к началу отопительного сезона планируется выйти на 19-20 млрд кубометров.

"В июле мы снизим цену для населения на 10,4%", - сказал Фаворов и подписал соответствующее распоряжение.

ОН также отметил, что снижение цены не противоречит условиям сотрудничества с Международным валютным фондом, поскольку является реакцией на ситуацию на газовом рынке.

Напомним, ранее Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения в июле.

В начале июля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не видит оснований для повышения цен на газ этой осенью. По его словам запас на начало отопительного сезона будет сформирован в 20 млрд кубометров. Этого полностью должно хватить для прохождения следующего отопительного сезона. В июне Гройсман также прогнозировал снижение цены на газ для украинского населения, поскольку цены на газ за июнь снизились на 7%.