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Главой набсовета "Укроборонпрома" избран Абромавичус

Наблюдательный совет является высшим органом управления "Укроборонпрома".

Главой набсовета "Укроборонпрома" избран Абромавичус
Фото: panoptikon.org

Главой наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" избран бывший министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Решение было принято на первом заседании набсовета в новом составе.

Кроме Абромавичуса, в него вошли Давид Арахамия и Андрей Загороднюк.

В предыдущем составе набсовет "Укроборонпрома" возглавлял ректор НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" Михаил Згуровский, которого президент Зеленский на днях вывел из набсовета госконцерна.

Наблюдательный совет является высшим органом управления "Укроборонпрома", в его полномочия входит утверждение стратегии развития и направлений деятельности концерна, осуществления контроля за выполнением концерном и его участниками возложенных на них задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества, утверждение направлений деятельности концерна, а также определение инвестиционной политики.

Кроме того, наблюдательный совет осуществляет контроль за эффективным использованием и сохранностью объектов государственной собственности, переданных в управление концерна, осуществления финансово-хозяйственной деятельности концерна и выполняет другие задачи в соответствии с уставом "Укроборонпрома".

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