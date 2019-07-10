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Украина предпоследней в Европе ввела рыночные отношения в электроэнергетике, - польский консультант

“Многие подозревали, что будет хуже, чем произошло в действительности".

Украина предпоследней в Европе ввела рыночные отношения в электроэнергетике, - польский консультант
Фото: EPA/UPG

Рынок электроэнергии в Украине стартовал успешно. В стране введено современную европейскую модель энергорынка. Об этом сообщил польский консультант по вопросам функционирования энергорынка Украины Кшиштоф Рогульски, передает УНН.

“Многие подозревали, что будет хуже, чем произошло в действительности. Но не было ничего такого, чего бы не было в других странах. Когда перед запуском энергорынка меня убеждали в необходимости перенести срок на три месяца или даже на год, я предложил представителям облэнерго (теперь это операторы системы распределения — ред.), которых мы обучали работе в новых условиях: а вы напишите мне план, что нужно сделать для того, чтобы быть лучше готовым, чем сегодня. Но никто ничего так и не написал. Зачем же переносить сроки?”- заявил Рогульски.

По мнению эксперта, запуск рынка электроэнергии в Украине прошел успешно.

“Все прошло более-менее нормально — все, кто хотели, сделали необходимые закупки. Важно, чтобы работал форвардный рынок, ведь только он дает гарантию цены на поставку электроэнергии в год, а также рынок на сутки вперед”, - отметил Рогульски.

Эксперт рассказал, что он уже в шестой раз принимает участие в реформировании энергорынка, до этого были рынки Польши, Казахстана, Венгрии, Чехии, Словакии. И отметил, что Украина реформирует свой энергорынок предпоследней из стран Европы.

“Реформирование энергорынков всех этих стран предусматривало переход от предыдущей модели английского пула к рынку прямых контрактов: предыдущая модель не способствовала конкуренции между субъектами рынка. До 1 июля Украина оставалась предпоследней страной Европы (последняя — Беларусь), энергорынок которой все еще работал по предыдущей модели”, - сообщил Рогульски.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины “О рынке электроэнергии”. Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок “на сутки вперед”, внутреннесуточный рынок, балансирующий рынок.

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