НБУ проверит шрифты, использованные в новых тысячных купюрах

Дизайнер заметил, что использованный на банкноте шрифт может быть "пиратским".

Национальный банк Украины привлечет экспертов Банкнотно-монетного двора и юристов для проверки шрифтов, использованных на банкноте 1000 гривен. Ранее в СМИ распространили информацию, что один из использованных шрифтов - "пиратский".

О готовящейся проверке сообщила пресс-служба НБУ в ответ на запрос издания "Лига.нет".

"Национальный банк Украины проверяет информацию, распространенную СМИ относительно возможного использования нелицензионного шрифта на банкноте номиналом 1000 гривен, и изучает ситуацию с привлечением экспертов Банкнотно-монетного двора и юристов Национального банка», - сообщили в банке.

Результаты проведенной проверки планируют объявить публично.

Напомним, украинский дизайнер Богдан Гдаль заметил на новой банкноте 1000 гривен нелицензированный шрифт, использование которого является нарушением авторских прав. Такой же шрифт используется на новых банкнотах 20 и 100 гривен.

Новую купюру номиналом 1000 гривен презентовали 25 июня, она войдет в оборот в октябре.