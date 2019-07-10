Решение Окружного админсуда может подорвать сферу "зеленой" энергетики, – ассоциации

Возобновляемая энергетика в Украине на сегодняшний день оказалась в ситуации, когда решение одного суда может полностью остановить развитие и разрушить целую отрасль. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявила директор по развитию «Украинской ассоциации возобновляемой энергетики» Елена Колтик, передает nbn.ua.

Она отметила, что выплаты «зеленого» тарифа производителям альтернативной электроэнергии оказались блокированы из-за решения Окружного административного суда Киева, который по иску «Никопольского завода ферросплавов» остановил действие постановления НКРЭКУ №954 и №955. Данными решениями были установлены тарифы для ГП «НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие 2019 года.

«Это решение Окружного административного суда Киева приводит к остановке развития возобновляемой энергетики в Украине, нарушению обязательств перед международными инвесторами и кредиторами. Кроме того, если кризис не будет решен, это спровоцирует международные иски к государству Украина из-за невыполнения взятых на себя обязательств», - сказала Колтик.

Директор по развитию УАВЭ подчеркнула, что ранее все ассоциации «зеленой» энергетики неоднократно выступали за перенос запуска нового рынка э/э из-за технических, организационных и финансовых рисков, которые не устранили до даты внедрения реформы.

«А теперь мы видим реальные проблемы из-за введения неготовой реформы. В отрасль возобновляемой энергетики за последние 5 лет вложено 2,5 млрд евро. Большинство из объектов получали кредиты у отечественных или международных финансовых учреждений. Невыплаты «зеленого» тарифа приведут к остановке строительства новых объектов и нарушению обязательств перед финансовыми институтами», - пояснила директор УАВЭ.

В свою очередь заместитель директора по операционной деятельности «Укрэнерго» Владимир Кудрицкийуточнил, что действующий тариф, который был установлен регулятором и подкрепленным решением Окружного админсуда, не учитывает запуск нового рынка э/э и «покрывает только собственные операционные расходы компаний, но не покрывает системные услуги, которые появились в зоне ответственности «Укрэнерго» с 1 июля».

«Соответственно, по состоянию на третий квартал 2019 года у нас расчетный дефицит на компенсацию производителям альтернативной энергетики составляет порядка 6,2 миллиарда гривень», - сказал он, подтвердив, что рынку «зеленой» э/э и производителям это наносит значительный ущерб.

По мнению Е. Колтик, временное решение проблемной ситуации может заключаться в срочном принятии повторного решения НКРЭКУ о назначении тарифов для «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления.

Также она сообщила, что будет подана апелляция на скандальное решение Окружного административного суда Киева.

Причем к исковому заявлению в качестве третьих сторон готовы присоединиться кроме УАВЭ еще и Биоэнергетическая ассоциация Украины, Союз Активных Потребителей и Просьюмеров, Украинский водный совет (представители этих объединений тоже присутствовали на совместной пресс-конференции).

Как известно, в Украине с 1 июля заработал новый рынок электроэнергии. А 3 июля президент Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса и деловых кругов в канадском Торонто заявил о том, что на сегодняшний день в Украине существуют лучшие в мире условия для инвестирования в зеленую энергетику.