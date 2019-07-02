Окружной админсуд Киева по иску завода Коломойского поставил под угрозу рынок электроэнергии, - "Укрэнерго"

Окружной административный суд Киева 1 июля удовлетворил ходатайство Никопольского завода ферросплавов и в рамках обеспечения административного иска приостановил действие постановление регулятора о тарифах НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Тариф на передачу электроэнергии на второе полугодие 2019 года был установлен на уровне 34,74 коп/кВт-ч, на диспетчерское управление – 0,89 коп/кВт-ч.

Как отмечает "Интерфакс-Украина", в исковом заявлении НЗФ говорится, что колебание цены на электроэнергию и сопутствующие услуги критически влияет на конечную цену продукции завода и, как следствие, его конкурентоспособность, в том числе на внешних рынках.

"Безосновательное и неправомерное, с превышением полномочий увеличение НКРЭКУ обжалуемых тарифов более чем в шесть раз может привести к таким негативным последствиям, как остановка АО "НЗФ", – говорится в решении суда.

Суд согласился с доводами истца.

Однако в "Укрэнерго" считают, что решение ОАСК делает невозможным функционирование новой модели рынка электроэнергии. "Решение Окружного административного суда Киева приведет к коллапсу нового рынка, поскольку приостановленные постановления регулятора были приняты именно в обеспечение новых алгоритмов работы рынка", – цитирует пресс-служба компании слова главы "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука.

"Неприменение этих тарифов исключает оплату электроэнергии, которая теряется в магистральных сетях, компенсацию производителям, которые работают по «зеленым» тарифам, а также осуществление платы вспомогательных услуг, то есть поддержания резервов в ОЭС Украины", - заявил Ковальчук.

Никопольский завод ферросплавов связан с бизнесменом Игорем Коломойским. Электричество занимает большую долю в структуре затрат предприятия.