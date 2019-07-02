ГБР проводит обыски на телеканале "Прямой" (обновлено)
ГБР проводит обыски на телеканале "Прямой" (обновлено)
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Верховный Суд приказал ЦИК заново рассмотреть документы экс-регионала Клюева (обновлено)
Верховный Суд приказал ЦИК заново рассмотреть документы экс-регионала Клюева (обновлено)
Джонсон ответил Путину на слова о крахе либерализма: ​Владимир, в мире есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице
Джонсон ответил Путину на слова о крахе либерализма: ​Владимир, в мире есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице
Новый опрос: у семи партий есть шанс пройти в Раду
Новый опрос: у семи партий есть шанс пройти в Раду
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики
​Будущий одесский губернатор оказался бизнес-партнером Зеленского
​Будущий одесский губернатор оказался бизнес-партнером Зеленского
Певец Винник поддержал Аграрную партию и вместе с Поплавским начинает тур по Украине
Певец Винник поддержал Аграрную партию и вместе с Поплавским начинает тур по Украине
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Окружной админсуд Киева по иску завода Коломойского поставил под угрозу рынок электроэнергии, - "Укрэнерго"

НЗФ добился возможности не переплачивать за электроэнергию.

Окружной админсуд Киева по иску завода Коломойского поставил под угрозу рынок электроэнергии, - "Укрэнерго"
Фото: Lb.ua

Окружной административный суд Киева 1 июля удовлетворил ходатайство Никопольского завода ферросплавов и в рамках обеспечения административного иска приостановил действие постановление регулятора о тарифах НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Тариф на передачу электроэнергии на второе полугодие 2019 года был установлен на уровне 34,74 коп/кВт-ч, на диспетчерское управление – 0,89 коп/кВт-ч.

Как отмечает "Интерфакс-Украина", в исковом заявлении НЗФ говорится, что колебание цены на электроэнергию и сопутствующие услуги критически влияет на конечную цену продукции завода и, как следствие, его конкурентоспособность, в том числе на внешних рынках.

"Безосновательное и неправомерное, с превышением полномочий увеличение НКРЭКУ обжалуемых тарифов более чем в шесть раз может привести к таким негативным последствиям, как остановка АО "НЗФ", – говорится в решении суда.

Суд согласился с доводами истца.

Однако в "Укрэнерго" считают, что решение ОАСК делает невозможным функционирование новой модели рынка электроэнергии. "Решение Окружного административного суда Киева приведет к коллапсу нового рынка, поскольку приостановленные постановления регулятора были приняты именно в обеспечение новых алгоритмов работы рынка", – цитирует пресс-служба компании слова главы "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука.

"Неприменение этих тарифов исключает оплату электроэнергии, которая теряется в магистральных сетях, компенсацию производителям, которые работают по «зеленым» тарифам, а также осуществление платы вспомогательных услуг, то есть поддержания резервов в ОЭС Украины", - заявил Ковальчук.

Никопольский завод ферросплавов связан с бизнесменом Игорем Коломойским. Электричество занимает большую долю в структуре затрат предприятия.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также