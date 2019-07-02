"Укртрансгаз" передал ГТС в эксплуатацию своей "дочке"

"Укртрансгаз" с 1 июля передал функцию технической эксплуатации газотранспортной системы Украины своей 100%-ной дочерней компании ООО "Оператор ГТС Украины".

Об этом сообщила пресс-служба УТГ.

Компания до конца года будет находиться в подчинении "Укртрансгаза", а с 1 января 2020 года выйдет из состава группы "Нафтогаз" и будет передана в управление организации, уполномоченной Кабинетом министров. Это станет последним шагом анбандлинга (отделения функции транспортировки). К этому времени "Оператор ГТС" должен получить все необходимые лицензии и пройти предварительную сертификацию со стороны украинского регулятора с дальнейшим подтверждением Секретариатом Энергосообщества.

Взаимодействие между "Укртрансгазом" и ООО "ОГТСУ" будет происходить на основе заключенного "Договора о техническом обслуживании" (SLA).

В новое ООО до конца августа перейдут около 10 тысяч сотрудников, непосредственно задействованных в эксплуатации ГТС - в том числе планировании, подготовке и проведении учета технического обслуживания сетей и объектов газотранспортной системы, а также сборе данных о параметрах ее функционирования.

Ряд функций, таких как коммерческая деятельности, диспетчеризация, закупки, до окончания текущего контракта с "Газпромом" останется в составе "Укртрансгаза". Эти функции будут переданы в ОГТСУ 1 января 2020 после получения лицензии.

Кроме того, в течение второго полугодия 2019 года должно состояться окончательное разделение бизнес-процессов и ИТ-систем между "Оператором ГТС", "Оператором газохранилищ" и сервисными подразделениями "Укртрансгаз".

Раньше функции технической эксплуатации газотранспортной системы выполняли пять отдельных филиалов "Укртрансгаза". В июне 2019 года их передали в новый филиал "Оператор ГТС".

Напомним, Кабинет министров 22 мая утвердил модель анбандлинга OU (ownership unbundling) вопреки позиции "Нафтогаза", который настаивал на модели ISO (independent system operator).

Анбандлинг, то есть выделение функции оператора газотранспортной системы, должен состояться с 1 января 2020 года.

Предложенная Кабмином модель предполагает вывод как оператора, так и самой ГТС за пределы группы "Нафтогаз". Модель ISO предусматривает сохранение ГТС в "Нафтогазе", тогда как независимый оператор передается независимому органу или стороне.