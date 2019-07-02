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Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман

"Стоимость электроэнергии для украинцев не повысилась ни на одну копейку".

Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Владимир Гройсман
Фото: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/glava-uryadu-slovackim-zmi-ukrayina-znahoditsya-na-peredovij-borotbi-za-demokratiyu

Запуск нового рынка электроэнергии, который стартовал в Украине 1 июля, позволил похоронить формулу ценообразования на электроэнергию "Роттердам +". Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня официальные похороны формулы "Роттердам+". Я всех с этим поздравляю, потому что внедрение рынка электроэнергии позволило ее похоронить. Изменять мог парламент - он этого не сделал. А моя задача была, наша профессиональная - сделать так, чтобы вы ничего не почувствовали от внедрения рынка, чтобы ни на одну гривну для людей не поднялась электроэнергия", - заявил Гройсман.

По словам премьера, с 1 июля рынок заработал и стоимость электроэнергии для украинцев не повышена ни на одну копейку.

"Это называется профессионализмом. Я считаю, что так по каждому вопросу и надо действовать: даешь обещание - должен выполнять", - добавил Гройсман.

Напомним, согласно принятому в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии", новый оптовый рынок электроэнергии должен был быть введен 1 июля 2019.

Запуск рынка - это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году. Розничный рынок электроэнергии в пределах реформы энергорынка был запущен с 1 января 2019 года.

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