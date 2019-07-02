Экспорт зерна из Украины составил рекордные 49,7 млн тонн

Зарубежные поставки за год выросли на 26%.

Украина в 2018-2019 маркетинговом году (с 1 июля 2018 года до 30 июня 2019 года) экспортировала рекордные 49,7 млн тонн зерна, что на 26,1% больше по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия.

По данным Минагрополитики, экспорт пшеницы сократился на 8,8% по сравнению с 2017-2018 МГ и составил 15,6 млн тонн. Экспорт ячменя сократился на 18,6%, до 3,6 млн тонн. При этом экспорт кукурузы увеличился в 1,6 раза, до 29,8 млн тонн.

Кроме того, в 2018-2019 маркетинговом году было экспортировано 300 млн тонн муки, что на 27% меньше, чем в прошлом маркетинговом году.

В в 2017/2018 МГ Украина экспортировала 39,4 млн тонн зерновых.