"Будет объективное почасовое формирование цены", - экс-министр о заработавшем энергорынке

Стартовавший сегодня в Украине новый рынок электроэнергии — это переход на новую, современную, прогрессивную модель формирования цен на электроэнергию. Так прокомментировал запуск реформы экс-министр энергетики глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Украины Иван Плачков.

"Рынок запустился, свет есть, апокалипсиса нет. Сейчас "экспертов" очень много, особенно таких, кто не догадывается, как эта электроэнергия вырабатывается, больше всего экспертов в энергетике, но энергетиков среди них очень мало. Сбои если и будут, то абсолютно они не связаны с рынком электроэнергии. Это как в магазине система оплаты — или вам продавец на счетах считает, или сами взвешиваете, клеете стикер со штрих-кодом, касса автоматически считывает и оплачиваете пэй пассом. Главное, чтобы был товар. Так и на рынке", — подчеркнул бывший министр энергетики.

По словам главы Всеукраинской энергетической ассамблеи, есть ряд положительных изменений, которые ждут Украину после старта реформы.

"Своевременный запуск рынка — это означает, что мы переходим на новую, современную, прогрессивную модель формирования цен на электроэнергию. В зависимости от потребления. Более дискретная модель. Ранее цена планировалась на периоды пол года и так далее, сейчас будет объективное формирование цены почасовое, на сутки вперед, в зависимости от конъюнктуры топлива и потребления. Первые торги были и вчера, и сегодня были уже торги. По итогам торгов могу точно сказать, что цена по генерации не выше оптовой на энергорынке. Для населения цена не меняется, — заявил Плачков.

Как известно, сегодня, 1 июля, стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году. По словам директора госпредприятия "Оператор рынка" Владимира Евдокимова результаты первых торгов на новом сегменте оптового рынка электроэнергии — на рынке "на сутки вперед" (РСВ) — свидетельствуют об успешном старте реформы энергорынка.