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​Названы победители конкурса на разработку девяти нефтегазоносных площадей в Украине

Компании будут обязаны инвестировать более 430 млн долларов.

​Названы победители конкурса на разработку девяти нефтегазоносных площадей в Украине
Одна из скважин Укргаздобычи
Фото: zn.ua

Межведомственная комиссия по организации подписания и выполнения соглашений о распределении продукции 1 июля утвердила победителей конкурса на разработку девяти нефтегазоносных площадей.

Об этом говорится на сайте Минэнергоугля.

Победителями были выбраны семь заявок: "Укргаздобыча" - по двум лотам самостоятельно (Бузовская, Берестянская) и еще по двум в партнерстве с канадской Vermilion Energy (Балаклейская, Иванковская), ТОВ "Юкрейн Энерджи", за которой стоит американская Aspect Energy (Варвинская), "Укрнефтебурение" (Русановская), Geo Alliance (Софиевская), ООО "Велл Ко" нефтедобытчика "Западнедрасервис" (Угневская), "Ойл энд гез оверсиз трединг Би.Ви." и ООО "Нафтогазэксплуатация" ДТЭКа (Зиньковская).

Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах в фейсбуке сообщил, что с момента заключения соглашения с правительством, нефтегазовые компании будут обязаны в течение 5 лет инвестировать более 430 млн долларов в проведение сейсмических работ (в частности, 3D на площади 3700 кв. км) и пробурить 39 разведочных скважин, параллельно работая над восстановлением законсервированных объектов для скорейшего получения газа.

Кроме уплаты ресурсной ренты (которая составляет 1,25 и 2% для газа и жидких углеводородов соответственно), компании также должны отдавать часть добытой продукции в пользу государства. Доля компенсационной продукции для покрытия понесенных расходов инвестором составит 64-70%, а доля государства в остальной прибыльной продукции колеблется от 12% до 35% и почти во всех случаях будет увеличиваться в пользу госбюджета, когда проект будет достигать точек окупаемости (R- factor).

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