НАБУ завершило расследование второго дела о закупке дизтоплива "Укрзализныцей"

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование второго дела о закупке дизтоплива "Укрзализныцей".

Об этом сообщила пресс-служба бюро в понедельник.

Производство касается нанесения 39,8 млн гривен убытков филиалу УЗ "Центр обеспечения производства" при заимствовании дизельного топлива у ООО "Вог Аэро Джет".

В декабре 2015 года и марте 2016 года ЦОП получил от компании 30 тысяч тонн дизеля в долг, обязавшись вернуть его до 1 марта и 1 мая 2016 года соответственно. Штраф за каждый день просрочки составлял 2-2,7 млн гривен.

Возвращать топливо филиал начал только 29 марта 2016 года, но следствие считает, что должностные лица ЦОП сознательно затянули этот процесс, потому что уже 18 марта имелся подписанный контракт на поставку дизтоплива.

К тому же топливо одолжила та же компания, которая выиграла конкурс на его поставку, то есть возвращение могло быть быстрым.

Однако возвращать дизель стали только после незаконного увеличения цены по контракту, что было предметом расследования НАБУ, которое уже завершено и обвинительный акт по которому находится в суде.

Подозреваемыми по второму делу стали начальник ЦОП и его заместитель. Им вменяют ч.2 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью.