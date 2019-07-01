В июне остаток средств в казне сократился в 2,3 раза

Остаток средств на едином казначейском счете в июне сократился в 2,3 раза: с 29,539 млрд гривен (на 1 июня) до 12,958 млрд гривен (на 1 июля). Об этом сообщила Государственная казначейская служба.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял по состоянию на 1 марта – 8,196 млрд гривен, а максимальный – 36,850 млрд гривен - на 1 мая.

В 2018 году остаток средств на ЕКС увеличился с 5,099 млрд до 9,861 млрд гривен.

В 2017 году остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.

Единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.

Напомним, в 2014 году после бегства президента Виктора Януковича и правительственной верхушки в казне оставалось немногим более 100 тыс. гривен.