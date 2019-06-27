"Валютная либерализация и работа с Clearstream привлекут новых инвесторов в Украину", - Константин Стеценко, ICU

На днях в штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне прошла важная для Украины дискуссия. По приглашению группы ICU и ЕБРР там собрались крупнейшие иностранные инвесторы в украинские облигации. Причина встречи – подключение Украины к международному депозитарию Clearstream. Что это значит для инвесторов и непосредственно для Украины на форуме рассказали первые лица Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, представители Clearstream, ICU и Bloomberg.

Управляющий партнер ICU Константин Стеценко убежден, что валютная либерализация и сотрудничество с Clearstream не только обеспечат Украине приток новых инвестиций, но и сделают ее «заметной и более привлекательной для широкого круга инвесторов».

«Как один из крупнейших операторов украинского рынка, мы ежедневно общаемся с инвесторами и не понаслышке знаем, какой объем инвестиций недополучала Украина только потому, что процедура покупки государственных облигаций была сильно усложнена», - пояснил Константин Стеценко.

Теперь же, с подключением к Clearstream, механика покупки и продажи ОВГЗ для иностранных инвесторов стала простой и менее затратной по времени.

Константин Стеценко отметил, что сейчас удачный момент для привлечения большего количества иностранных инвесторов за счет работы с Clearstream, так как украинская гривня сегодня в фокусе их внимания.

«Как на днях отмечал Wall Street Journal, у инвесторов проснулся аппетит к «экзотическим валютам». В первую очередь, они выделяют египетский фунт и украинскую гривну. Первый укрепился с конца января по отношению к доллару на 6%, вторая - на 5%. Инфраструктурные изменения и благоприятная ситуация на глобальных рынках позволяют с оптимизмом смотреть на рынок ОВГЗ и ожидать притока новых инвесторов», - заявил управляющий партнер ICU.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова рассказала, что с начала 2019 инвестиции нерезидентов в украинские облигации внутреннего государственного займа выросли в 8 раз и сейчас превышают 51 млрд грн.

«Clearstream обеспечивает иностранным инвесторам простой доступ на украинский рынок. Это один из ключевых приоритетов для нас. Международные инвесторы выигрывают от условий долгосрочного финансирования и вносят свой вклад в успех Украины вместе с украинцами. Мы остаемся сторонниками ускорения реформ, которые не только помогут обеспечить большую ликвидность на рынке, но и уменьшат потребность государства в валютном финансировании и снизят валютные риски», - заявила Оксана Маркарова.

Олег Чурий, заместитель председателя Национального банка Украины, подчеркнул, что присоединение к Clearstream положительно отразится на макрофинансовой стабильности Украины.

«Это будет способствовать долгосрочным инвестициям в гривневые инструменты, снижению потребности государства во внешнем финансировании и, соответственно, уменьшению ее валютных рисков», - уверен представитель Нацбанка.

Подытожил дискуссию Андре Куусвек, директор по развитию финансирования в национальных валютах и местных рынков капитала ЕБРР: «Иностранные инвесторы теперь смогут свободно торговать украинскими гособлигациям на международном уровне. Это не только повысит эффективность торговых операций и снизит расходы инвесторов. Это обеспечит Украину надежным источником финансирования для укрепления ее финансовой стабильности и обеспечения устойчивого роста. ЕБРР очень рад быть свидетелем такого значительного достижения».

Справка.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основана в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов.

Управляющие партнеры ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.