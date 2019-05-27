Макар Пасенюк и Константин Стеценко раскрыли венчурную стратегию ICU

Топ-менеджеры и совладельцы ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк рассказали обо всех инновационных проектах, в которые инвестировала их финансовая группа.

Еще в октябре прошлого года на Ukraine Week в Лондоне они официально заявили о выходе ICU на венчурный рынок, но обнародовали названия только двух из пяти стартапов, долю в которых приобрели.

Один из них – очень популярный в мире среди котофилов и собаколюбов Petcube, интерактивная «няня» для домашних животных от украинских разработчиков Ажнюка и Нескина. Это маленькое многофункциональное устройство, работающее через wi-fi и управляемое через мобильное приложение, поддерживает онлайн-связь хозяина с его питомцем.

Второй проект, инвестиции в который раскрыл Макар Пасенюк, тоже украинский – серия гаджетов от компании Hideez Technology, вызвавшая в начале 2018 года повышенную заинтересованность специалистов на Blockchain Hub в Киеве. Устройство Hideez Key 2 обеспечивает суперзащиту цифровой информации на основе недоступной для перехвата технологии Invisible Pin.

Теперь же стали известны три остальные высокотехнологичные разработки из первой пятерки стартапов, удостоившихся финансового внимания ICU, а также новые инвестиции группы.– «У нас долгосрочная стратегия венчурных инвестиций, , и она включает в себя вложения в инновационные проекты самых различных направлений – от кибербезопасности до fashion tech и банков будущего», - рассказывает Макар Пасенюк.

Например, американский Good Money, совершенно особенный для финансовой среды онлайн-банк, приоритетами которого, помимо дохода, являются демократия, общечеловеческие ценности и принципы социальной справедливости. Его глава, филантроп Гуннар Лавлейс, планирует охватить сетью своих банкоматов весь цивилизованный мир и вообще отказаться от комиссий за снятие средств. Кредитные и депозитные программы банка более чем конкурентные на рынках присутствия, а 50% прибыли банк будет направлять на эко-проекты и гуманитарные программы. При этом каждый клиент банка Good Money автоматически становится его акционером.

Еще один проект, партнером которого стала группа ICU, связан с ритейлом. Интернет-платформа Smart Commerce функционирует как гигантская база данных о любых потребительских товарах. Она собирает и анализирует сведения о ценах, ассортименте, наличии товаров у производителей, а также спросе на них. Фишка Smart Commerce - в скорости обработки информации, ее своевременности и актуальности для пользователей. Покупатели здесь могут в один клик приобрести оригинальные товары по цене производителя, минуя сетевые наценки. А продавцы, среди которых такие транснациональные гранды, как Procter & Gamble и Nestle, с удовольствием пользуются в маркетинговых целях свежей рыночной аналитикой от онлайн-сервиса Smart Commerce.

Два одессита, Вадим Роговский и Александр Арапов, разработали уникальную технологию 3DLook, которую тоже заметила и финансировала ICU. И теперь компания 3DLook, помимо двух украинских, имеет офис в Соединенных Штатах и в Лондоне. А французская корпорация LVMH, объединяющая целое созвездие роскошных брендов, таких как Givenchy и Dior, даже присудила этому проекту премию как самому лучшему стартапу в сфере моды и ритейла. Эта инновационная технология, созданная украинскими IT-инженерами и не имеющая аналогов в мире, всего по двум фотографиям строит точную проекцию человеческого тела, необходимую для выбора правильного размера одежды онлайн.

Конечно, Украина далеко не лидер в мировом рейтинге самых продвинутых в инновационной сфере государств, таких как Южная Корея или Германия. Но сегодня 70% венчурных вложений ICU – это именно украинские стартапы. А остальные 30% - IT-разработки или компании, не связанные с нашей страной, но, по словам Макара Пасенюка, ICU все равно старается познакомить их с талантливыми украинскими инженерами для возможного сотрудничества. Так ICU помогает раскрыть интеллектуальный потенциал страны, высокий технический уровень и возможности наших специалистов.

И еще один пример – компания Apostera, разрабатывающая специальные программы для автомобильной промышленности, которые помогают рядовым владельцам авто в навигации и обеспечивают им более безопасное лавирование в дорожном траффике. Тема создания безопасного автомобиля очень актуальна для экспертов, создающих концепты самых желанных автобрендов. Поэтому украинская команда Apostera теперь базируется в Мюнхене, имеет филиалы в Китае и Украине.

Стоит также вспомнить проспонсированный ICU интересный британский проект Xelba. Как сказал разработчик этой технологии, а в прошлом инженер Apple, Ракеш Ганди, «Все, что способно к общению, должно быть на связи». В этом и состоит функциональная суть его программного обеспечения – все корпоративные аппараты, офисная техника и компьютерные устройства интегрируются для слаженной совместной работы в единую сеть, которой можно управлять онлайн.

По данным Макара Пасенюка, сумма вложений IСU в каждый стартап варьируется от $200 тысяч до $1 миллиона и зависит от характера и потребностей самого проекта.

Принципы отбора проектов, достойных внимания группы, озвучил Константин Стеценко. Его его словам для получения инвестиций от ICU, компания должна иметь инновационный продукт, это раз. Амбициозную команду, которая мыслит масштабно и не боится рисковать, это два. И возможность вывода продукта на глобальные рынки, это три.

Как поясняет Константин Стеценко, для реализации третьего пункта компании придется бороться за капитал уже совсем на другом уровне, - ей нужно стать конкурентной на мировых рынках. «Взгляд инвесторов и покупателей там рассеивается на сотни тысяч других технологических продуктов. Наша роль - в том, чтобы разглядеть уникальность компании на более раннем этапе и помочь ее продукту стать заметным и значимым на глобальном уровне», - резюмирует он.

Справка. Финансовая группа ICU была основана в 2006 году и управляется двумя партнерами, выходцами из ING – Макаром Пасенюком и Константином Стеценко.

Основные сферы деятельности ICU – торговые операции, инвестбанкинг, управление активами частных лиц и институциональных инвесторов, общая сумма которых превышает $ 0,5 млрд. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

В ее структуру также входит банк «Авангард» и в ведении находятся два успешных и доходных международных фонда: CIS Opportunities Fund, отмеченный рейтингами Bloomberg и World Finance, и Global Opportunities Fund.

Также ICU является лидером по количеству и объему сделок с ОВГЗ на украинском фондовом рынке.