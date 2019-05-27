​"Нафтогаз" подписал меморандум с Halliburton об увеличении добычи газа

Фото: naftogaz.com

"Нафтогаз Украины" и его "дочка" "Укргзадобыча" 27 мая подписали меморандум об углублении сотрудничества с ООО "Халлибартон Украина", целью которого является увеличение добычи газа.

Пресс-служба "Нафтогаза" сообщила, что он предусматривает внедрение на украинских месторождениях ведущих мировых технологий в сфере бурения, капремонта, скважин, цементирования, гидроразрыва пластов, интенсификации добычи и 3D-моделирования. Кроме того, речь идет о поставке Halliburton высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения.

В рамках сотрудничества, УГВ и Halliburton начинают новое направление - предоставление интегрированных услуг "под ключ" по бурению боковых стволов на 26 скважинах. УГВ прогнозирует, что такие работы позволят вернуть скважины с бездейственного фонда и получить более 2 млрд куб. м дополнительной добычи в течение 10 лет.

Общая стоимость договора на услуги бурения боковых стволов составляет 2,6 млрд гривен.

Меморандум подписали глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, врио главы правления УГВ Андрей Фаворов и президент Halliburton в Восточном полушарии Джо Рейни.

"Укргаздобыча" сотрудничает с Halliburton полтора года. В ноябре 2017 года компании заключили договор на приобретение программных продуктов Halliburton-Landmark, а в марте 2018 года - мультисервисный договор на закупку услуг по аренде бурового оборудования, долотного и инженерного сервисов и тому подобное. Такое сотрудничество позволило УГВ повысить собственный технологический уровень и увеличить объемы добычи украинского газа.

Halliburton - одна из крупнейших нефтесервисных компаний мира.