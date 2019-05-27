Лоукосты SkyUp начали летать в Барселону из трех украинских городов

Рейсы будут осуществляться с Харькова, Запорожья и Одессы.

С 25 мая 2019 года украинская авиакомпания SkyUp начала осуществлять регулярные рейсы из Харькова, Запорожья и Одессы в Барселону. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Все рейсы будут выполняться по средам и субботам. Отмечается, что из указанных городов это первые прямые рейсы в Барселону.

Стоимость билетов в одну сторону для рейса из Харькова - от 2,9 тыс. грн.

В компании также отметили, что полеты в Барселону из Одессы будут осуществляться в период летней навигации - с 25 мая до 26 октября. Стоимость билета составляет от 2,5 тыс. грн в одну сторону.

Кроме этого, в летом SkyUp будет выполнять чартерные рейсы из Харькова в Шарм-Эль-Шейх (Египет), Тиват (Черногория), Монастир (Тунис) и Анталию (Турция).

В ближайшие месяцы из Международного аэропорта "Харьков" также будут запущены регулярные рейсы сразу по пяти направлениям: 2 июня - в Одессу и Римини (Италия), 4 июня - в Кутаиси (Грузия), 6 июня - в Ларнаку (Кипр), а 11 июня - в Париж (Франция).

Напомним, в начале апреля 2019 года Государственная авиационная служба Украины одобрила заявки авиакомпании SkyUp на выполнение рейсов из Киева в Париж и Ниццу, а также из Харькова в Париж.