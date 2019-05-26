Ирландский лоукостер Ryanair запустил украинскую версию сайта.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, поблагодарив команду Ryanair.
"Украинские граждане получили украиноязычную версию сайта крупнейшего лоукостера Европы. Теперь планировать путешествие в ЕС станет еще комфортнее. Украинский язык - это не только красиво, но и удобно", - написал Омелян в фейсбуке.
Российской версии сайта Ryanair нет.
Напомним, что Ryanair летает в Киев и Львов, а в этом году также начнет выполнять рейсы в Харьков и Одессу.
В 2018 году Украина впервые вошла в топ-20 стран по количеству новых авиамаршрутов.
На первом месте среди авиакомпаний, которые открыли больше новых направлений, - ирландский лоукостер Ryanair, который прошлой осенью зашел на украинский рынок. На четвертом месте - венгерская Wizz Air, которая также летает в Украину.