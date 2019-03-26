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Ryanair будет летать в Одессу и Харьков

В системе бронирования появились рейсы Одесса-Краков, Харьков-Краков и Харьков-Вильнюс.

Ryanair будет летать в Одессу и Харьков
Фото: facebook/Міністерство інфраструктури України

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair в 2019 году начнет полеты не только в Харьков, но и в Одессу.

Об этом пишет профильный авиационный портал avianews со ссылкой на информацию в системе бронирования авиаперевозчика.

Ryanair будет выполнять рейсы как минимум по одному маршруту - в Краков с частотой два раза в неделю. Вылеты по средам из Одессы в 13:05, по воскресеньям - в 12:45.

Также сообщается, что в системе бронирования появились рейсы Харьков-Краков с 17 июня с вылетом из Харькова в 13:25 по понедельникам и пятницам.

Оба маршрута обозначены как такие, которые будут выполняться польской дочкой Ryanair - Ryanair Sun.

Помимо этого, с 27 октября Ryanair запустит рейсы Харьков-Вильнюс с вылетом из Харькова по средам в 9:25 и по воскресеньям в 9:10.

Напомним, в 2018 году Украина впервые вошла в топ-20 стран по количеству новых авиамаршрутов.

На первом месте среди авиакомпаний, которые открыли больше новых направлений, - ирландский лоукостер Ryanair, который прошлой осенью зашел на украинский рынок.

На четвертом месте - венгерская Wizz Air, которая также летает из Украины.

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