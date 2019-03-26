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​Диверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дороге

Он отсидел весь срок в СИЗО благодаря "закону Савченко".

​Диверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дороге
Фото: odz.gov.ua

Малиновский районный суд Одессы приговорил жителя Приднестровья к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы за взрыв на Одесской железной дороге 24 декабря 2014 года.

Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Диверсант взорвал самодельную бомбу мощностью 360 граммов в тротиловом эквиваленте на перегоне "Застава-1" и "Одесса-Западная" под вагоном с дизельным топливом. В результате взрыва был незначительно поврежден электровоз, правый рельс и две шпалы.

Одесский сайт "Думская" указывает, что мужчину признали виновным по ч.2 ст. 201, ч.1 ст. 263 и ст. 113 УК Украины, — контрабанде, незаконном обращении с оружием и взрывчатыми веществами, диверсии.

При этом к нему применили нормы так называемого "закона Савченко", засчитав в срок наказания время, проведенное в СИЗО. Поскольку задержали диверсанта 3 марта 2016 года, ровно три года назад, то почти весь срок он уже отбыл и в ближайшее время должен выйти на свободу.

По данным следствия, диверсант являлся противником украинской независимости, сторонником России и созданных ею террористических образований. Задание устроить взрыв в Одесской области он получил от сотрудника российской спецслужбы, который пообещал приднестровцу вознаграждение в размере 1000 долларов США.

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