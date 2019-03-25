​В России показали "перебежчика из СБУ" (обновлено)
​В России показали "перебежчика из СБУ" (обновлено)
Порошенко подаст в суд на "1+1" "за распространение фейков"
Порошенко подаст в суд на "1+1" "за распространение фейков"
Супрун выступила за уголовную ответственность за лекарства без рецепта
Супрун выступила за уголовную ответственность за лекарства без рецепта
Пункт пропуска "Золотое" на Донбассе возобновил работу (обновлено)
Пункт пропуска "Золотое" на Донбассе возобновил работу (обновлено)
Оружие, наркотики, около $10 млн наличными, - Луценко сообщил о наиболее результативной антинаркотической операции
Оружие, наркотики, около $10 млн наличными, - Луценко сообщил о наиболее результативной антинаркотической операции
В матче отбора Евро-2020 принципиальные соперники – сборные Голландии и Германии закрутили лихую интригу (обновлено)
В матче отбора Евро-2020 принципиальные соперники – сборные Голландии и Германии закрутили лихую интригу (обновлено)
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
В Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погибли
В Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погибли
От взрыва в киевской квартире погиб подозреваемый в убийстве водителя BlaBlaCar Познякова (обновлено)
От взрыва в киевской квартире погиб подозреваемый в убийстве водителя BlaBlaCar Познякова (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Минюст представил серию видеороликов "Гусь идет на выборы"

Инициатива призвана привлечь к выборам молодежь.

Минюст представил серию видеороликов "Гусь идет на выборы"
Фото: minjust.gov.ua

Министерство юстиции запустило инициативу "Гусь идет на выборы", призванную привлечь украинскую молодежь к избирательному процессу.

Инициатива реализуется в партнерстве с иллюстратором и автором "Гуся" Надеждой Кушнир и проектом "Доступная и качественная правовая помощь в Украине" в рамках общенационального правопросветительского проекта Минюста "Я имею право", сообщает пресс-служба министерства.

25 марта Минюст презентовал первый ролик, который касается права избирателя проверить себя в списках избирателей. В течение недели будут представлены три другие видеоролики, в которых "Гусь" расскажет о том, как прийти на выборы, проголосовать и как действовать в случае, если вы заметили нарушения.

Фото: minjust.gov.ua

"Сегодня мы представляем очень важный и интересный инструмент донесения информации до молодых украинских избирателей, которые воспринимают информацию в основном через социальные сети и Интернет. Мы представляем ряд информационных роликов "Гусь идет на выборы", главным героем которых является очень популярный в сети персонаж "Гусь"", - отметил министр юстиции Павел Петренко.

В министерстве рассчитывают, что эта информационная кампания не только поднимет украинцам настроение, но и даст  гражданам дополнительную информацию, чтобы они могли воспользоваться своим основным конституционным правом - прийти на выборы и проголосовать.

Глава Минюста напомнил, что ведомство совместно с Центральной избирательной комиссией в конце прошлого года начало большой просветительский проект "Я имею право голоса".

"Его цель - сделать так, чтобы максимальное количество украинских граждан воспользовались своим конституционным правом избирать будущее страны", - подчеркнул Павел Петренко.

Напомним, первый тур выборов президента Украины состоится уже в это воскресенье, 31 марта.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также