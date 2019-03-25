Нардеп Сотник попала в список стипендиатов программы Йельского университета

Ранее стипендиатами-украинцами были три Шевченко и Вакарчук.

Депутат Верховной Рады от "Самопомощи" Елена Сотник попала в список 16 стипендиатов программы World Fellows Йельского университета в США.

Она стала первой женщиной из Украины, которая будет участвовать в этой программе, передает Радио Свобода.

Ранее стипендиатами-украинцами были нынешний посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, экс-министр экологии Игорь Шевченко, сопредседатель Совета реанимационное пакета реформ Тарас Шевченко и музыкант Святослав Вакарчук.

Программа World Fellows - это глобальная инициатива Йельского университета по развитию лидеров. Ежегодно университет определяет группу стипендиатов для интенсивного четырехмесячного периода академического обучения.

36-летняя Елеан Сотник является членом постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы и председателем подкомитета Верховной Рады по вопросам адаптации украинского законодательства к законодательству Европейского Союза. До начала работы в Верховной Раде в 2014 году была исполнительным директором в адвокатской компании.