Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук предложил украинцам три условия при выборе своего кандидата в президенты.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Меня часто спрашивают, что я думаю о том или ином кандидате в президенты Украины. Я уже говорил, что у меня нет планов поддерживать ни одного из них, но как сознательный гражданин, я свой выбор обязательно сделаю. Важны не образы кандидатов, а ценности, которые стоят за ними. Не лозунги на билбордах, а конкретные действия. Не яркость предвыборных кампаний, а то, как он ведет себя в реальной жизни", - сказал Вакарчук.

По его мнению, кандидат в президенты должен принять участие в теледебатах, назвать имена членов своей команды, а также продемонстрировать, как он выполнял свои обещания в прошлом.

"Для того, чтобы я мог проголосовать за того или иного кандидата в президенты, должны быть выполнены три условия: 1. Кандидат в президенты должен принять участие в теледебатах с оппонентами, или в программах подобного формата, которые будут проходить в прямом эфире и без наличия суфлера. 2. Кандидат в президенты должен назвать имена членов своей команды. Это, в первую очередь, касается назначений, соответствующие президентским полномочиям, а именно: министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил, генерального прокурора, руководителя Службы внешней разведки, руководителя Службы безопасности. 3. Кандидат в президенты должен продемонстрировать на реальных фактах как он или она выполняли свои обещания в прошлом. Это касается тех, кто уже занимал государственные должности или занимает их сейчас. Если хотя бы одна из этих трех условий не будет выполнено, за такого кандидата в президенты голосовать не следует", - пояснил Вакарчук.

Напомним, в конце января Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на выборах президента 31 марта. Тем не менее он не исключил участие в политической жизни страны и предложил украинцам выбрать название для его будущей команды.