Тарифи, Супрун та еміграція. Про що Тимошенко говорить з виборцями.

Для політиків настав найгарячіший етап агітації – день ікс уже близько. Кандидати у президенти йдуть у люди – заїжджають у села, фотографуються з дітьми, дають безкоштовні концерти. LB.ua прямує за ними, аби показати, як саме політики переконують голосувати за себе та кого з виборців зацікавлюють. Перший репортаж – з агітаційного туру Юлії Тимошенко на Львівщині.

Фото: Діана Буцко

У стриманому сірому костюмі на високих підборах Юлія Тимошенко заходить під оплески та фольклорну музику до трускавецького санаторію «Карпати». Її, окрім відпочивальників та інших запрошених на зустріч, зустрічають ще й артисти у народних костюмах. Віддавши належне любителям селфі, кандидатка у президенти пробирається до місця призначення – приміщення, над яким висить табличка «Концертний зал».

Фото: facebook/Oleksandr Prokopenko

Юлія Володимирівна виходить на сцену, дякує за оплески, Далі слово бере директор санаторію Лев Грицак (у минулому – двічі мер Трускавця, був членом «Батьківщини», а в часи Януковича очолював місцевий осередок Партії регіонів), який дарує гості картину з зображенням бювету мінеральних вод. Голова львівської обласної організації «Батьківщини» Михайло Цимбалюк оголошує «експромт» – виступ ансамблю пісні та танцю «Верховина». Розпочинають трембіти, підхоплюють вокалісти, запалюють танцюристи. Після верховинських пісень на сцену знову виходить Юлія Тимошенко, аби виконати наступний номер програми – політичний.

«У нас любов з нею з 2004 року, коли всі кричали «Юлька!»

Зустріч з Тимошенко у Трускавці була «клубною» – потрапити на неї можна було лише за запрошеннями. Захід позиціонували як бесіду з санаторними працівниками Трускавця, Східниці та Моршина. Та у залі не лише вони – не обійшлося і без відданих партійців. Останні відверто зізнаються у любові до Юлії Володимирівни.

Одними з першим місце у концертній залі зайняли пані Галина, Юлія, Ганна та Романа. Жінки розповідають, що приїхали з Жовкви. Троє з них представляються пенсіонерками, пані Романа – співробітницею відділу культури.

– Ми взагалі всі є членами батальйону... – розпочинає розмову пані Романа.

– Чекай-чекай, – зупиняє її пані Ганна. – Ми приїхали, бо віримо у краще майбутнє, у Юлію Тимошенко, при чому тут батальйон. (Імовірно, жінки є членкинями «Батальйону відважних жінок», який надсилає допомогу військовим на схід. Очолює громадську організацію Ганна Гулій, – LB.ua).

– Ми всі – члени партії «Батьківщина» з Жовкви, – продовжує пані Романа.

– Чому ви підтримуєте Юлію Володимирівну?

– Віримо в неї, віримо, що настане той час, коли буде краще. Віримо, бо хочеться не півтора тисячі, а хоч би три тисячі пенсії мати. Щоб як получила ту пенсію, то не лише за газ заплатити, а щоб купити якусь таблетку чи кофтинку. Ми стільки років за неї переживаємо.

Жінки зізнаються, що на попередніх президентських виборах голосували за Петра Порошенка, бо повірили його обіцянці закінчити війну за тиждень.

Тепер кажуть, що це може зробити Юлія Тимошенко у разі перемоги.

– Вона настільки дипломатична, я думаю, що вона знайде якийсь ключик до найстрашнішого нашого ворога. Тільки у діалозі й великою силою армії можна переконати його, – переконана пані Галина.

Фото: facebook/Oleksandr Prokopenko

Рядом нижче сидять двоє чоловіків – 34-річний депутат Стебницької міської ради Андрій Мазур та 52-річний підприємець і член «Батьківщини» Зеновій Возний.

– Ми як вступили в «Батьківщину», так і є тут, не скачемо у БПП чи ще кудись, – розповідає Возний.

– Чому не скачете?

– Бо ми не флюгери, ми не коливаємося.

– Що в ідеології «Батьківщини» вам найбільше імпонує?

– Нам взагалі найбільше імпонує Юлія Володимирівна, – долучається до розмови Мазур.

– Крім ідеології, є ще дії. Вона – єдиний чиновник, який щось зробив для України. Згадаємо «Криворіжсталь» і вже більш нічого не говорим. Чи може хоч хтось сказати, що так успішно провів приватизацію? – риторично запитує Возний. (93,02% акцій «Криворізького гірничо-металургійного комбінату «Криворіжсталь» продали влітку 2004 року приблизно за 800 мільйонів доларів за президентства Леоніда Кучми й прем’єрства Віктора Януковича. Після зміни влади суд скасував продаж. Уряд Юлії Тимошенко виставив комбінат вдруге на продаж. «Криворіжсталь» продали за 4,8 млрд доларів у жовтні 2005 року, – LB.ua).

Партійці Юлії Тимошенко серед її досягнень називають реформу паливно-енергетичного комплексу за часів президентства Леоніда Кучми та підняття пенсій.

– Хто ще відсидів за свою ідеологію? – запитує Возний.

– Юрій Луценко?

– Ми сьогодні не будемо його згадувати, він недостойний.

У залі таки вдається знайти співробітників санаторію. Група чоловіків і жінок кажуть, що приїхали зі Східниці, бо підтримують Тимошенко. Найговіркіша серед них – пані Катерина, палка прихильниця Юлії Володимирівни: «По-перше, то є людина, яка реально може щось зробити, перед якою мужі, починаючи від Пашинського, закінчуючи всіма, тремтять як осиковий листочок. Бояться її, бо вона знає, як їх зсередини винищити. По-друге, то є інтелігентна, працьовита людина, хороший економіст. У нас любов з нею з 2004 року, коли всі кричали «Юлька» (на Майдані, – LB.ua), а вона віддала тому прищатому бразди правління. І що вийшло – через рік взяли Януковича. Що ж вона гірше зробила за Януковича? Що взяти її, викинути, на плечах її увійти такому хлопові здоровому – зато мічений лишився. Отже, Юля переможе і зробить все!»

Фото: facebook/Oleksandr Prokopenko

Пані Катерина твердо вірить в обіцянки Тимошенко, бо «якщо вона нічого не зробить, то її партія не пройде у парламент». Це лейтмотив віддані прихильники Тимошенко повторюють на всіх мітингах, бо ж сама вона зі сцени запевняє, що парламентські вибори стануть серйозним стимулом для виконання обіцянок.

Прес-сніданок з видом на Львів

У програмі туру Юлії Тимошенко на Львівщині 11 лютого – Дрогобич, Трускавець та Самбір. Перший пункт – зустріч з журналістами у Львові, яка була запланована на 9:00.

Юлія Володимирівна запізнювалася. Тож медійники мали вдосталь часу, аби насолодитися канапками та видом на Оперний театр (прес-сніданок організували на сьомому поверсі ресторану). Розважав журналістів Борис Тарасюк. У минулому міністр закордонних справ, а нині нардеп від «Батьківщини» скаржився на перешкоди у передвиборчій кампанії Тимошенко.

– Те, що зараз робить влада, перевершує найгірші технології, – Тарасюк згадав і тезу про «про Тимошенко-руку Кремля», і Томос-тур Порошенка.

Фото: ba.org.ua

Коли ж Тимошенко нарешті зайшла до закладу, зустріли її оплесками.

– У вас класна кофточка, – звернула вона увагу на яскравому блакитний светр Тарасюка з гаслом «Вірю в Україну».

– Так у нас класний кандидат, – не забарився з компліментом у відповідь Тарасюк.

Фото: ba.org.ua

Юлія Тимошенко поскаржилася на львівські корки і на зустрічі до пізньої ночі. Очільниця «Батьківщини» прилетіла до Львова ввечері 10 грудня і того ж дня зустрічалася, зокрема, з міським головою Львова та своїм суперником на виборах Андрієм Садовим. Політики говорили про те, «як протидіяти фальсифікаціям, агресії терору, який сьогодні здійснюється на виборчі кампанії», розповіла Тимошенко LB.ua.

А редакторам й редакторкам регіональних видань говорила про труднощі креативного класу в Україні та еміграцію: «Якщо будь-яка країна виграла битву за таланти, це означає, що вона виграла і в економіці і конкуренцію у світі глобально. Далі було про необхідність «вписатися у четверту революцію, а це значить поміняти відсталу сировинну економіку на економіку знань інноваційного розвитку».

Згадала і про Яна Кума – розробника месенджера WhatsApp, який родом з Київщини. «Освіту отримав нашу, може і не таку бездоганну – і не в приватних школах, і не в приватних університетах і не за кордоном, але коли вони почали працювати зі своєю командою вони почали створювати «софт» (програмне забезпечення) найвищої якості». Насправді Кум закінчив лише школу в Україні, потім навчався в американському виші. Далі Тимошенко просить вгадати, за скільки Кум продав WhatsApp Facebook. Коли журналістики називають суми у мільйонах, вона задоволено відповідає – 19 млрд доларів. Цей пасаж Тимошенко згодом повторює на всіх виступах.

Фото: ba.org.ua

Кандидатка презентує «Новий курс», який передбачає, зокрема, запровадження страхової медицини. У цій частині виступу не обійтися без критики нинішньої реформи та поширення міфів – наприклад, про те, що лікар отримує «50 гривень на людину у місяць і вибирає обстежити пацієнта чи заощадити на зарплату» чи, що «90% українців не зможуть заплатити» за послугу лікарів після реформи другої ланки (МОЗ запевняє, що ці послуги будуть безкоштовними, – LB.ua). Також попри заяви команди Супрун Юлія Володимирівна з виступу у виступ продовжує лякати телемедициною.

«Ми не базуємося не гаслах, ми не базуємося на жодному популізмі. Ми базуємося на точному економічному розрахунку, як піднімати крану», – характеризує вона «Новий курс».

Тимошенко повторює на своїх виступах, що Україна входить до десятки найбідніших країн світу. (За даними Global Wealth Report Україна посідає 123-е місце в світі з 140 країн за рівнем особистих доходів громадян, – LB.ua).

Фото: ba.org.ua

Зважаючи на інтелігентну львівську аудиторію, Тимошенко апелює до авторитетів. Згадує Любомира Гузара (уривок із інтерв'ю 9 лютого опублікувало DТ.UA) та його слова про важливість свободи. Порівнює себе з Іваном Франком, який тричі невдало балотувався до віденського парламенту і Галицького краєвого сейму, але запевняє, що для неї цей раз буде успішним.

Здається, журналістам все це імпонує, бо під час сесії запитань не лунає жодного критичного. Це попри те, що речник львівського осередку «Батьківщини» Руслан Заєць запевнив, що «Юлія Володимирівна наполягала, щоб були редактори видань незалежно від їхніх політичних вподобань».

Редакторка газети «Яворівське слово» Людмила Шубіна передає слова своєї товаришки: «Юліє Володимирівно, станьте президентом». Редактор газети «Вибір» Петро Барнацький довго перелічує досягнення Тимошенко та підводить підсумок: «Ми віримо, що ви виграєте вибори, якщо ви не виграєте вибори, катастрофа буде в державі». Один з редакторів каже, що Тимошенко «щоразу стає все привабливішою і привабливішою». «Бігаю 10 кілометрів уранці. За здоров'я не переживайте, опоненти хай не дивляться у цю сторону», – віджартовується Тимошенко.

Виступи

Виступи Тимошенко – чи то на багатолюдному мітингу у Самборі, чи то перед десятками журналістів у Львові – мають однакову структуру й повторюваний набір тез. Звісно, виступи дещо адаптує до аудиторії: у Трускавці згадує про проблеми санаторіїв, у Дрогобичі про індустріальне минуле міста.

Фото: ba.org.ua Мітинг у Дрогобичі

Тимошенко починає з критики влади та складного становища в країні, через що талановиті українці виїжджають за кордон: «Якщо ми за п'ять років не піднімемося хоча б до Польщі за рівнем доходів, ми не втримаємо ані молоді, ані народ, ані освітян – нікого». Далі цьому блоці мова йде про дорогі тарифи на газ, малі зарплати та пенсії, високі відсотки для кредитів. І про «тих людей, які вросли у тіло країни і смокчуть непогано».

Під час мітингів Тимошенко відповідає на інформаційні атаки з протилежного табору – мовляв, не є рукою Кремля і жінка може бути головнокомандувачем: «Жінка головнокомандувач буде відрізнятися від чоловіка тим, що у жінки не буде прибуткового бізнесу в країні-агресорі, не буде відкатів на постачання непридатної техніки зі своїх підприємств утридорога за натівськими цінами».

Фото: ba.org.ua

На кожному виступі згадує Юрія Тимошенко, який теж балотується у президенти. Свого однофамільця вона називає проектом чинної влади, який зареєструвався, аби забрати в неї голоси. Звинувачує Порошенка у підкупі виборців і розповідає, що у селах за голос роздають «Петрову тисячу».

Розкритикувавши чинну владу, Тимошенко зазвичай каже, що «погані новини завершилися, тому що у є план і велика армія людей, яка може втілювати це в життя». План – це «Новий курс», передвиборча програма, яку презентує кандидатка у президенти. Після обіцянок Тимошенко запитує:

– Ви вірите у перемогу?

– Віримо, – кричить у відповідь натовп.

– Тоді мені потрібна ваша допомога. Ви можете допомогти у цій боротьбі?

Фото: ba.org.ua

Почувши ствердну відповідь, Тимошенко прощається і йде з площі «працювати для того, аби цього разу країна перемогу не упустила». Останній номер програми – виступ співака Олександра Пономарьова.

Фото: Діана Буцко

Як тільки Тимошенко закінчує виступ, під сценою скупчуються люди, Тимошенко беруть в оточення охоронці і намагаються протиснутися до припаркованого автомобіля. Прихильники Тимошенко роблять з нею селфі, обіймаються, розповідають про проблеми. Покидає міста Юлія Володимирівна з відчиненим вікном автомобіля та махає рукою.

Фото: Діана Буцко

Услід за Тимошенко їздять чоловіки у камуфляжі з бейджами з символікою партії «Батьківщина» та написом «Безпека». Один з них каже, що служить в ЗСУ, а тут забезпечує порядок. На зауваження про те, що ЗСУ не залучають до охорони мітингів, не відповідає. Згодом прес-служба партії повідомляє, що Тимошенко на зустрічах супроводжують представники Всеукраїнської спілки учасників бойових дій «Побратими України».

Фанати

Виступи Юлії Тимошенко нагадують приїзд відомого артиста у невеличке містечко. Не має значення, чи ви фанатієте від цього виконавця чи ні, але подивитися треба, бо це ж масштабна подія, про яку всі завтра говоритимуть. Підлітки вилазять на дерева, аби сфотографувати знаменитість, жінки продираються, крізь охоронців, аби зробити селфі.

Фото: Діана Буцко

На вечірньому мітингу у Самборі «Батьківщина» нарахувала 10 тисяч учасників, а це третина від загальної кількості жителів. Звісно, прийшли не лише виборці Тимошенко, а й ті, хто ще не визначився і навіть симпатики опонентів, як от пан Василь, військовий пенсіонер: «Я буду голосувати за старого президента, бо він російську армію не пустив до Києва, якби хтось інший був би, то їхня армія дійшла б до Самбора. Жінка не може бути головнокомандувачем». Пан Василь прийшов на мітинг зі своїм товаришем - пенсіонером паном Миколою. Він не визначився, за кого голосуватиме: «Я голосував би за того кандидата, який посадить корупціонерів. Ні один з них не посадить».

Фото: Діана Буцко

Місцеві партійні осередки організовували транспорт і привезли на зустрічі з Тимошенко партійців з навколишніх міст. Їх було легко відрізнити від місцевих – соратники Юлії Володимирівни мали на собі жилети, шапки чи шарфи з символікою «Батьківщини». Наприклад, у Самборі четверо жінок, які представилися вчительками, розповіли, що з Мостиська приїхали чотири великі автобуси, які привезли триста людей.

Фото: Діана Буцко Партійці 'Батьківщини' з Борислава

– Чому ви підтримуєте Юлію Тимошенко? – питаю трьох жінок з яскравими шарфами на мітингу у Дрогобичі.

– Усі питання до Тані, Тетяна Василівна вам розкаже, – жінка соромиться і кличе іншу прихильницю Тимошенко, яка стоїть попереду. Та повертається і питаннями закликає решту не знічуватися відповідати:

– Вам добре було при Юлії Володимирівні?

– Як за прем'єра, то так. А тепер хочемо за президента.

Жінки перестають ніяковіти та розказують, що представляють осередок партії «Батьківщина» в Бориславі, звідти приїхала сотня людей.

Фото: Діана Буцко

Справжні фанати Тимошенко люблять її віддано, а ворогів мають двох – Порошенка й Супрун.

Уважно слухає виступ Тимошенко 81-річна дрогобичанка пані Марія, у натовпі її виділяє тигрове пальто та бежева шляпа. Пенсіонерка зізнається: на минулих виборах голосувала за Порошенка, тепер його не терпить: «Я за Тимошенко, бо вона краща за Порошенка. Я його порівнюю зі Сталіним. Він робить геноцид. Більшість людей живуть дуже погано. У неї найкраще зроблена ота книжка, яку вона тільки що показувала. Вона зробить, аби люди жили добре. Тепер от Супрун. Передавали по телевізору, що тисяча дітей, яким давали вакцини, померли. Порошенко і Гройсман за неї горою. Чого він бере її, у нас що людей немає мудрих?».

Фото: ba.org.ua

На мітинги приходять люди у відчаї: молодь, яка сподівається на робочі місця, аби не їхати за кордон, та пенсіонери, які ледь зводять кінці з кінцями.

– Такі розумні люди мають бути при владі, – каже пані Розалія, слухаючи виступ лідерки «Батьківщини».

– Щебече як соловейко, – підтримує її пані Мирослава. Обидві пенсіонерки, прийшли на мітинг у Дрогобичі. – Я з чоловіком маю 3 тисячі пенсію, за газ треба заплатити дві тисячі, так що нам на прожиття не лишається ні грама, хоч під церкву йди.

Фото: Діана Буцко Пані Розалія та Мирослава дискутують про політику з паном Теодозієм

Тимошенко зі сцени у цей час говорить, що коли медична реформа завершиться, оплачувати лікування «будуть люди зі власної кишені».

Фото: Діана Буцко Пані Розалія просить передати звернення Юлії Тимошенко

– Якраз говорять про медичну реформу. Хіба вона зробила ту реформу для нас? – обурюється пані Розалія.

– Супрун?

– Вона зробила смертність! Ліки безкоштовні діабетикам не дають. Швидку як викликати? У мене сусід помирав, а вона не йде.

До розмови долучається ще один місцевий пенсіонер, пан Теодозій: «Вона говорить одне, а потім зробить інше. Молодь виїжджає, села пусті. Китайців будуть тут заселяти».

Фото: ba.org.ua

***

Коли Юлія Тимошенко завершувала виступ у Трускавці, хтось викрикнув з залу:

– Що робити з дебілами?

Кандидатка у президенти відповіла:

– Лікувати розмовами, поясненнями, аргументами.