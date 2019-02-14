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Конгресс США предлагает увеличить помощь Украине на $75 миллионов

Совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году составит 695,7 млн долл. США.

Конгресс США предлагает увеличить помощь Украине на $75 миллионов
Фото: Wiki

Конгресс США предлагает увеличить на 75 млн долларов смету помощи, предоставляемой Украине в бюджете на 2019 год.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

"В Конгрессе США представлен согласованный Сенатом и Палатой представителей проект "Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операциях и смежных программах на 2019 финансовый год". Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств определена в сумме $445,7 млн долл., что на 25 млн долл. превышает соответствующие ассигнования в 2018 году", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.

Также предполагается законодательная возможность выделения денежных средств под предоставление Украине кредитных гарантий.

Таким образом, совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн долл., ранее выделенных Пентагону на указанные цели, составит 695,7 млн долл. США. Это на 75 млн долл. больше, чем было предусмотрено ассигнованиями в 2018 году.

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