У России уже нет экономических рычагов влияния на Украину, и никогда не будет, - Порошенко

Доля ЕС в структуре экспорта Украины составляет сегодня уже 42,6%.

Президент Петр Порошенко убежден, что возобновление экономического роста нашего государства позволяет превратить Украину в регионального лидера.

Об этом заявил на торжественном заседании по случаю 85-летия АО "Турбоатом" в Харькове, передает "Укринформ".

"Наша амбициозная цель, цель моей команды - превратить Украину в регионального лидера, которую будут считать во всем мире неотъемлемой составляющей европейской цивилизации и краеугольным элементом европейской безопасности", - заявил Порошенко.

По его словам, на сегодняшний день четко определены приоритеты и делаются акценты на тех секторах экономики, в которых Украина может выйти на лидерские позиции. В первую очередь это - агропромышленный сектор. В этом контексте Порошенко напомнил, что в прошлом году в Украине был собран рекордный урожай зерна - 70 млн тонн.

Кроме этого, секторами, где Украина может занять лидирующие позиции, является развитие IT-технологий, индустриализация и развитие современной промышленности, инфраструктурные проекты и логистика и развитие туризма.

Порошенко напомнил, что доля ЕС в структуре экспорта Украины составляет сегодня уже 42,6%. Доля же экспорта товаров в Россию была 33%, сегодня 7,7 %.

"И больше уже у России нет рычагов влияния, чтобы ставить украинцев на колени, нет и никогда не будет", - сказал президент.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер похвалил Украину за реформы и отметил, что Запад не поддерживал бы Украину, если бы она была безнадежно коррумпирована.