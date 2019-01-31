​Запад не поддерживал бы Украину, если бы она была безнадежно коррумпирована и атаковала свой народ, - Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Запад не поддерживал бы Украину, если бы она была безнадежно коррумпирована, атаковала свой народ и не была демократичной.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Прямой".

"Если бы Украина была безнадежно коррумпирована, атаковала бы свой народ, как это делал Виктор Янукович, если бы она не была демократичной, а институты по факту не работали, тогда бы все просто сказали: "Мы не можем ничего сделать, это безнадежно или слишком дорого", - сказал Волкер.

По его мнению, Украина продолжает укреплять свои демократические институты и реформировать экономику, пытается заботиться о народе, повышает темпы роста, внедряет систему соцобеспечения и экономической безопасности.

"Мотивация Запада, мотивация США и ЕС - это ценности, а конкретно - чувство справедливости и ощущение безопасности. Когда мы смотрим на Украину, мы видим страну, на территории которой вторглись, территории которой аннексировали. Мы видим людей, которые пытаются построить сильное общество. Это та Украина, которую Европейские страны и Соединенные Штаты будут поддерживать постоянно", - подчеркнул Волкер.

Он также отметил, что в прошлом США уже видели примеры неудачных изменений в других европейских странах. По мнению Волкера, Украина сейчас находится на правильном пути реформ.

"За последние четыре года после Майдана во всех этих сферах было сделано гораздо больше, чем за все предыдущие десятилетия", - подчеркнул он.

Напомним, в декабре прошлого года Волкер сообщил, что в ближайшие месяцы будет объявлено о дополнительных поставках вооружения Украине, а также против РФ будут усилены санкции.