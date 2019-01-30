Сайдик не согласовывал свой «мирный план» с ООН, - представитель Генсека

Генеральный секретарь ООН не получал обращений от спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартина Сайдика о новом «мирном плане».

Об этом на брифинге 30 января рассказал пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Укринформ.

«Мы видим из сообщений в СМИ, что кто-то предложил такой план. Я не знаю ни о каких официальных обращениях от ОБСЕ в ООН, которые бы объясняли подробности этого плана», - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, обращались ли Сайдик и ОБСЕ к Генсеку и ООН для согласования нового «мирного плана».

Дюжаррик добавил, что он не может комментировать план Сайдика, не увидев его во всех подробностях.

Он напомнил, что ООН, как и ранее, поддерживает усилия «Нормандской четверки», Трехсторонней контактной группы в Минске и ОБСЕ по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее сегодня Мартин Сайдик заявил, что альтернативы Минским договоренностям не существует. В то же время он отказался комментировать свой новый план урегулирования конфликта на востоке Украины.

На днях в интервью австрийской газете Kleine Zeitung Мартин Сайдик сообщил о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности.

По мнению главы МИД Украины Павла Климкина, мирный план представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе не содержит принципиально новых предложений и требует дальнейшей доработки.