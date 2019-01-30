Министерство внутренних дел 30 января получило третий из 55 французских вертолетов по контракту с Airbus Helicopters.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Андрей Новицкий / mvs.gov.ua

Фото: Андрей Новицкий / mvs.gov.ua

Геликоптер Н-225 Super Puma будет базироваться в Нежине, где находится Специальный авиационный отряд Оперативно-спасательной службы ГосЧС.

"В нашем подразделении ГосЧС появился уже второй вертолет Н225. Он будет выполнять задачи по поиску и спасению, аэромедицинской помощи, тушению пожаров и другие задачи по назначению", - рассказал глава ГосЧС Николай Чечеткин.

На базе авиаотряда построены четыре ангара для новых вертолетов. Здесь же будет создана сервисная база для всех вертолетов системы авиационной безопасности.

"Именно в Нежине построены новые ангары для этих вертолетов. Для них созданы все условия. Также мы планируем разместить сервисные центры, которые будут обслуживать все вертолеты в системе МВД. Это совсем другой уровень технического обслуживания", - подчеркнул глава ГосЧС.

Фото: Андрей Новицкий / mvs.gov.ua

Напомним, 14 июля 2018 года МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125 для МВД. Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра, Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также - обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.

Первые два вертолета H225 получили 21 декабря Национальная гвардия и ГосЧС.