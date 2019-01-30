Медведчук хочет сделать Донбасс автономным регионом с правительством и парламентом
Медведчук хочет сделать Донбасс автономным регионом с правительством и парламентом
Порошенко раскритиковал предвыборные идеи Зеленского, Гриценко и Тимошенко
Порошенко раскритиковал предвыборные идеи Зеленского, Гриценко и Тимошенко
В Днепре по автомобилю выстрелили из РПГ
В Днепре по автомобилю выстрелили из РПГ
«Или Порошенко, или Путин»
«Или Порошенко, или Путин»
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии (обновлено)
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии (обновлено)
Порошенко объявил о выдвижении на второй срок
Порошенко объявил о выдвижении на второй срок
Смартфоны Xiaomi: как защитить стильный гаджет
Смартфоны Xiaomi: как защитить стильный гаджет
“Титановый Джексон”: “Ты знаешь Васю, которого провожаешь на войну. Но возвращается совершенно другой человек"
“Титановый Джексон”: “Ты знаешь Васю, которого провожаешь на войну. Но возвращается совершенно другой человек"
Подервянский пришел на форум Порошенко, чтобы в Украине не появилась "северная лисичка с пушистым хвостиком"
Подервянский пришел на форум Порошенко, чтобы в Украине не появилась "северная лисичка с пушистым хвостиком"
ГлавнаяПолитика

В Высший совет правосудия от ученых претендуют два члена ВККС и судья

Съезд состоится 28 февраля.

В Высший совет правосудия от ученых претендуют два члена ВККС и судья
Фото: ВСП

В Высший совет правосудия претендует 11 кандидатов от юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Среди кандидатов: ректор Хмельницкого университета управления и права Олег Омельчук, первый заместитель директора Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины Дмитрий Журавлев, главный научный сотрудник Львовского государственного университета внутренних дел Виктор Грищук, завкафедры уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого Ольга Шило, завкафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Виталий Косович, профессор кафедры правосудия Государственного университета инфраструктуры и технологий Андрей Ковальчук, член Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Прилипко, доцент кафедры правосудия юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Гринюк, доцент кафедры теории права и государства юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Александр Ковальчук, член Высшей квалифкомиссии судей Андрей Василенко, судья Хозяйственного суда города Киева и профессор кафедры интеллектуальной собственности юридического факультета КНУ имени Шевченко (на 0,25 ставки) Оксана Блаживская.

Съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений состоится 28 февраля.

Напомним, в Высший совет правосудия претендует пять кандидатов от съезда адвокатов. Об этом говорится в сообщении Высшего совета правосудия.

Среди кандидатов: двое действующих члена ВСП Павел Гречковский и Алексей Маловацкий, а также адвокаты Евгений Огарков, Наталья Алпатьева и Тарас Будзей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также