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Тимошенко: пенсионеры получают втрое меньше, чем перечислили взносов

Лидер "Батькивщины" выступает за введение персонифицированной пенсионной системы.

Тимошенко: пенсионеры получают втрое меньше, чем перечислили взносов
Юлия Тимошенко
Фото: пресс-служба

Персонифицированная пенсионная система позволит минимум вдвое увеличить пенсии подавляющему большинству граждан. Такое мнение высказала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время встречи с работниками Черниговского хлебокомбината.

Она напомним, что в Украине действует солидарная пенсионная система, когда владельцы предприятий или государство перечисляют пенсионные взносы работающих, но сами люди не знают, где эти деньги, какая сумма накопленная за жизнь и была ли она проиндексирована.

Тимошенко объяснила работникам комбината, как действует механизм персонифицированной пенсионной системы: «В государственном банке откроется счет, и все взносы делаются на частный пенсионный счет человека. Насчитывается депозит, эти деньги индексируются, а если банк купил ценные бумаги, то человеку начисляются дивиденды».

Так, отметила депутат, на персональном счете человека за всю жизнь накапливается большая сумма денег. Она считает несправедливым, что граждане за свою жизнь платят почти втрое больше взносов, чем они потом после выхода на пенсию получают в виде пенсионных выплат.

Председатель партии считает необходимым немедленно переводить страну на персонифицированную пенсионную систему и создавать пенсионные счета каждому: кто только начал работать, кто проработал часть лет, кто уже на пенсии.

«Надо посчитать все, что вы перечисляли за себя. Минимум в два раза можно увеличить пенсии, которые являются низкими по сравнению с пенсиями госслужащих. Такой закон уже разработан», - рассказала кандидат на пост президента.

Юлия Тимошенко также отметила, что у нее уже готов пошаговый план позитивных преобразований во всех сферах жизни украинский - это Новый курс Украины, разработанный ею вместе с мощной командой экспертов.

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