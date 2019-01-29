«Или Порошенко, или Путин»

«Мы дважды меняли дату и место. По сути, все что вы видели, мы подготовили за одну неделю. Я три последних дня вообще не спал», — рассказал LB.ua нардеп Игорь Грынив , главный технолог Петра Порошенко после форума с претенциозным названием: «От Крут до Брюсселя», где президент ожидаемо заявил о баллотировании на второй срок. Как это было и почему на мероприятии незримо все время присутствовала Юлия Тимошенко – читайте в репортаже LB.ua.

За кулисами

Перед началом форума, в кулуарах Международного выставочного центра, пожалуй, самой популярной фигурой был глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний, с которым жаждали фото и народные депутаты БПП, и студенты – массовка мероприятия. Еще одной звездой стал третий президент Украины Виктор Ющенко.

Фото: пресс-служба президента

Кроме «десанта» фракции БПП во главе с радостным Артуром Герасимовым, на мероприятие были приглашены и внефракционные депутаты. Так, Борислав Береза продемонстрировал «личное приглашение»:

«Правда, указали только сектор. Без места», – сетовал он.

Фото: Анна Стешенко

Тут же в коридорах форума журналист LB.ua стал свидетелем занимательного диалога. Нардеп Береза «перехватил» идущего в зал замглавы АП Виталий Ковальчука с вопросом: «Твоих рук дело?». На что Ковальчук улыбнулся: «Обижаешь?».

К слову, Ковальчук позже в общении с LB.ua рассказал, что «по задумке» на огромную сцену с несколькими экранами, по обе стороны, за спинами всех выступающих спикеров посадили не студентов, чтобы никто не упрекал в задействования админресурса в учебное время, а «партийный актив молодой части БПП».

В итоге, стоит признать, что получилось действительно «живо» и не так, как у других кандидатов. Хотя у многих гостей в зале то и дело возникал вопрос: «а что это за дети на фоне президента и для чего они?».

Фото: Макс Требухов

В первых рядах разместилась семья Порошенка в полном составе, включая младшего Петра Алексеевича, которого гарант в ходе почти трехчасового перформанса взял на руки под всеобщие аплодисменты. А также премьер Владимир Гройсман с министрами, спикер Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов и генпрокурор Юрий Луценко с супругой и представителем президента в парламенте Ириной.

Фото: пресс-служба президента

Изначально со сцены звучала фонограмма «Весна прийде» (главный оппонент Порошенко — Юлия Тимошенко часто оперирует этой фразой, как и на своём съезде, где в конце пообещала: «Весна точно переможе», – LB.ua). А затем Тарас Чубай, фронтмен «Плача Еремии» и Тарас Компаниченко, лидер «Хореи козацкой» исполнили Марш украинских националистов – под видеоряд с кадрами наших солдат на фронте.

Фото: Макс Требухов

«Шпильки» и «фишки» от президента

Если на съезде «Батькивщины» все долго на протяжении многочисленных выступлений спикеров ждали появления Тимошенко, то на форуме у Петра Алексеевича все было наоборот. Глава государства появился на сцене первым. После оваций действующий президент неожиданно начал с перечисления минусов, признав наличие низких зарплат у большинства украинцев и упоминании о том, что знает, как сложно живётся людям.

Фото: Макс Требухов

Но тенденции для роста, по его оценкам, налицо: это показатели аграрного сектора, ІT-технологий. И вообще: «я уверен, что наше правительство сделает все, чтобы обеспечить украинцам достойный достаток», – заверил президент.

Дальше – напоминание о том, что «Россия не оставила свои имперские амбиции и будет всячески добиваться оккупации всей Европе, поэтому это ЕС и НАТО нужно, чтобы Украина была членом союза и альянса... Но нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Ведь люди устали от войны. Тема войны на выборах – будет одна из главных. Ведь народ будет выбирать не президента, а главнокомандующего», – продолжил Порошенко.

Фото: Макс Требухов

И тут полетели первые «шпильки» в адрес Тимошенко и Зеленского, хоть и без упоминания их фамилий. Но зал бурно реагировал на каждый пассаж, демонстрируя понимание того, кого имеет в виду президент.

«Кто-то предлагает записать предложения Путина в блокнот, а потом вынести его на референдум. Или стать перед Путиным на колени или в другую позу?», – продолжал Петр Алексеевич, переходя на повышенные тона, когда зал аплодировал все громче.

Без перечисления традиционного перечня достижений в виде ратификации соглашения об ассоциации с ЕС, безвизе с ЕС и Томосе, конечно, не обошлось. Новой «фишкой» стало обещание в 2024 году подать заявку на членство в ЕС. «И нет никакого сомнения, что мы получим ПДЧ с НАТО и начнём его выполнять», – заверил президент.

Затем он лично поблагодарил спикера Парубия за организацию голосования в парламенте за изменения в Конституцию в части закрепления курса на ЕС и НАТО (правда, только в двух чтениях, впереди ещё необходимо 300 голосов «за», – LB.ua). И ещё одно «закрепляющее» предупреждение, что «Россия желает реванша, хочет навязать украинцам своего кандидата, который заблокирует евроатлантический путь... Они хотят, чтобы нас ждал путь не в Брюссель, а в Каракас», – провёл параллели ПАП.

Фото: пресс-служба президента

И далее – опять «камень в огород» Тимошенко. Глава государства назвал инициативу «Батькивщины» по изменению Конституции на референдуме «экзотическим проектом парламентской республики с канцлером, который абсолютно антиконституционный и является желанием установления авторитаризма и единоличной власти». «Прошу избирателей предоставить мне мандат для возобновления территориальной целостности и возвращения мира... И пусть будет так, как рассудит украинский народ, с которым я шёл пять лет, частью которого я был, есть и буду», – заявил президент о выдвижении на второй срок.

Группа поддержки

Дальше по сценарию участников мероприятия ждали почти два часа выступлений в поддержку Петра Порошенко. Общая тональность – безальтернативность действующего президента. Мол, выбор сводится к формуле – «или Порошенко, или Путин».

Фото: пресс-служба президента

Первым после президента к микрофону вышел Андрей Парубий, который хоть и не от имени «Народного фронта» (съезд родной партии спикера ВР пройдет в ближайшую субботу, поэтому интрига сохраняется, – LB.ua), а, скорее, от себя лично отметил: «Мы были, есть и будем единомышленниками на украинском пути».

Затем эстафету продолжил премьер Владимир Гройсман, который в конце своего спича с упоминаем об общих достижениях в экономике и децентрализации констатировал после волнующей всех паузы и явной заминки, что «поддерживает предложение президента выдвинуть свою кандидатуру на второй срок».

Фото: Макс Требухов

Вице-спикер Ирина Геращенко в своем спиче вспомнила об «остром язычке и гламурном виде» одной из кандидатов в президенты (опять «привет» Юлии Тимошенко, – LB.ua) и Оскаре Уальде, который «не Пауло Коэльо, но сегодня мог бы писать новые портреты Дориана Грея – ведь некоторые кандидаты за это время стали только красивее», – прозрачно намекнула она.

С ее же уст в качестве «тяжелой артиллерии» были зачитаны строки из письма Сенцова, где он утверждает: «раз российское ТВ показывает Порошенко и Климкина, значит они делают все правильно». В финале своего выступления Геращенко призвала проголосовать за того президента, который скажет Путину «нет», а не «хи-хи».

Фото: Макс Требухов

Колосс украинской политики – Владимир Горбулин – провёл параллели о траектории от Крут до «посадки в Брюсселе». И также напомнил, что украинцы должны выбрать не просто президента, а Главнокомандующего армии. «А некоторых кандидатов я вообще не представляю в этой ипостаси», – сказал он, добавив: надеется, что кто-то из кандидатов «остановится на пол пути» и примет правильное решение.

Фото: Макс Требухов

Генпрокурор Юрий Луценко пытался отшутится, что закон ему запрещает агитировать за какого-либо кандидата в президенты.

«И я этого не буду делать. Но почему я здесь?.. Могу сказать, что ни какие «Новые курсы» (название программы Тимошенко, – LB.ua), как хотел бы Путин, нам не нужны. Поэтому ни шагу назад, только вперёд!», — говорил он.

Фото: пресс-служба президента

«Гвоздем программы» стало видеообращение ранее госпитализированного в Австрии мэра Киева Виталия Кличко. Накануне форума соцсети разрывались от пересудов: почему же Кличко так неожиданно слег на больничную койку и нет ли в этом действии желания уклониться от необходимости поддерживать Петра Порошенко? Но «откосить» не удалось и присутствующим продемонстрировали короткий ролик о «поддержке выдвижения».

Фото: Макс Требухов

Пожалуй, «эффект Кличко» смог превзойти только Лесь Подервянский, который со сцены коротко сообщил, что выступает здесь во избежание появления во власти «северной лисички с белым пушистым хвостиком».

Фото: Макс Требухов

Кстати, Игорь Грынив в красках рассказывал LB.ua, что в команде президента многие хотели видеть Подервянского. «Я его лично не знал. Звоню. Говорю: «Кофе пьём? Пьём! Пять минут общения, и он сегодня пришёл», – откровенничал, пожалуй, главный человек в организации происходящего.

Ну, и напоследок всех ожидало выступление экс-генсека НАТО в 2009-2014 годах Андерса Фог Расмуссена «собственной персоной». Съезду Тимошенко он прислал видеообращение, а затем с объяснениями о том, что он «не агитировал» за ЮВТ. Так что его присутствие – еще один, надцатый по счету укол для ЮВТ.

Фото: пресс-служба президента

«Из ряда вон» всех этих стендапов явно выбивалось долгое и неожиданное по стилистике выступление собственницы агрофирмы «Зоря» Ирины Костюшко, которая в сети часто упоминается как «главная по льну Житомирской области и не только». Так вот, сбиваясь и делая продолжительные паузы, она вдруг вспомнила о том, что именно «во времена СССР Украины экспортивала всю 1/6 от потребностей льна в мире». «Господин президент, когда вы вы победите во второй раз на выборах, мы просим у вас посодействовать возрождению отрасли производства льна... Потому что лён – это олицетворение украинцев – тонких и впечатлительных в начале роста. Сильных и мужественных – в зрелости», – выступала женщина «из села», как она сама себя назвала, в дорогом костюме, с безупречной укладкой, макияжем и броскими украшениями.

Фото: пресс-служба президента

С этим сравнением украинцев и не поспоришь. Но диссонанс формы и наполнения ни какие эпитеты и сравнения сгладить все же не смогли.

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«Это все – только раскачка, – убеждал LB.ua после окончания форума один из соратников президента. – Главное мы приберегли на второй тур. Будут дебаты, где они (Тимошенко и Порошенко, – LB.ua) встретятся один на один и президент покажет, как хорошо он умеет драться».