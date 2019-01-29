Лидер "Батькивщины" назвала бой под Крутами "величественной победой, которая вошла в историю нашей страны и сегодня дает нам силу".

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко вместе с военными и киборгами почтила подвиг Героев Крут, юношей, которые 101 год назад встали на защиту Украины.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

"Эти 500 юношей тогда, 101 год назад, получили весомую украинскую победу - моральную. Потому что именно здесь они родили силу нашего духа, нашей славу, несокрушимость украинской нации и способность противостоять любым врагам", - заявила Тимошенко возле Мемориала памяти Героев Крут.

Бой под Крутами она назвала "величественной победой, которая вошла в историю нашей страны и сегодня дает нам силу".

"101 год назад наши ребята здесь, под Крутами, показали, как бороться за Украину", - подчеркнула Тимошенко, отметив, что пока эта борьба не завершена.

"Сегодня у меня стоят наши герои, которые в то же трагическое время начала войны, оккупации встали за нас с вами, за наших детей, внуков, за наше государство", - сказала лидер "Батькивщины", вспоминая о всех украинцах, которые сейчас защищают страну от российского агрессора.

"Мы лично приняли решение поддержать нашего президента, а также Верховного главнокомандующего ВСУ - Юлию Тимошенко», - заявил "киборг", председатель Всеукраинского союза собратьев Украины Михаил Миньо.

Его поддержал и Сергей Смаглий (ушел на фронт добровольцем в 60 лет, заместитель командира реактивного дивизиона, 93-я бригада): "Я поддерживаю Юлию Тимошенко с 2002 года. Если надо отдать жизнь, я знаю, что мы готовы ... Настоящие военные поддерживают Юлию Тимошенко. Я могу сказать это за свою бригаду, которая сейчас стоит под Авдеевкой".

Тимошенко в очередной раз подчеркнула, что достижение мира в Украине сегодня возможно при условии мощной армии, членства в НАТО и возвращении к гарантиям Будапештского меморандума. Она напомнила, что в 1994 году Украина отказалась от 3третьего по мощности в мире ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности.

"Наша задача: во-первых, привлечь всех, кто давал Украине гарантии в 1994 году, к реальным, весомым международным переговорам. Мы добьемся, чтобы гаранты выполнили свои гарантии, в Украину пришел настоящий мир, а не его иллюзия. И я знаю, что так будет", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

Тимошенко вместе с военными и "киборгами" возложили цветы к Мемориалу памяти Героев Крут и развернули в Крутах самый большой флаг Украины.